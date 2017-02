Publication: Thursday, 16 February 2017. Categoria: General

Sra. Angiolina Henriquez:

ORANJESTAD (AAN) – Sra. Angiolina Henriquez, Presidente di Aruba Marine Mammal Foundation, den entrevista cu Matutino DIARIO a duna di conoce cu e aña aki algun dolfijn a subi tera, locual no ta normal.

Señora Henriquez a menciona cu tin un average di dos dolfijn pa aña cu ta wordo haya morto. Esaki kiermen cu e interaccion cu dolfijn cu botonan ta iregular na Aruba.

Den nos lama tin 18 diferente tipo di bayena y dolfijn di cual tin cuater grupo cu semper tey. Tambe tin hopi bayena cu ta strand pero e dolfijnnan ta mas frecuente. El a splica cu nan ta bin den lama cerca di nos costa pa duna luz y ademas e ta un refugio tambe ora nan ta herida.

Tin varios lugar cerca di e costa unda e dolfijnnan ta bin pa descansa, recupera di herida of malesa, of pa sconde di tribon of orca. Tin biaha e personal di e fundacion ta haya nan cu mordi. Of ta bin simplemente pa duna luz.

Sra. Henriquez a splica cu e dianan cu nan ta duna luz, nan ta keda den e lugar sea na Boca Catalina of na Malmok como tambe na Mangel Halto. Esey ta lugarnan cu ta un hot spot. El a agrega cu na waf, Surfside y Rodgers Beach tambe tin un hot spot, pero menos frecuente cu esnan cu el a menciona prome.

E dama a indica cu ora nan ta bin paden, na momento cu nan ta hopi vulnerable. El a señala cu esnan den boto tur otro persona realiza cu no ta e mesun situacion cu ora nan ta riba lama grandi y cu e dolfijnnan ta sigui e botonan.

E dolfijnnan aki ta hopi saludable y nan ta den nan mundo ora cu nan ta busca pisca y nan ta hunga, y pasa di isla pa isla entre Aruba y Curacao. Pero e situacion ora nan ta den e costa ta na momento cu nan ta den stress, cu nan tin un problema. Hopi biaha tin hende ta haci deporte acuatico mientras cu nan tin cu keda leu for di e dolfijnnan y nan mester di espacio pa recupera.

Sra. Henriquez a señala cu e fundacion tin diferente experiencia unda nan ta adverti e personanan cu e dolfijnnan ta bin te nos costanan, y nan ta cuida nan. Esaki ta algo bon cu e pueblo di Aruba mester tene cuenta cune, pa ora nan ta den lama cerca di costa of den e costa, no bay mishi cu nan. Laga e dolfijnnan mes scoge si e ta bay cerca landa banda di e persona pero no purba di acerca nan pa no pone nan bida di mas na peligro.