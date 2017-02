Publication: Tuesday, 7 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Minister di Husticia Arthur Dowers, a hiba palabra dialuna mainta den sala di parlamento, riba un reunion cu a worde pidi pa parlamento di Aruba.

E minister a splica cu e trend di “impulse beroving”, esta atraconan cu no ta worde planea ta tumando lugar, cu esaki nan tin di haber cu Venezolanonan cu ta tira para pa tiki placa mes, mirando cu na nan pais, e suma ey tin un balor grandi.

Pesey mes e opinion di e minister ta pa bin cu un systema di controla un persona cu kier bishita nos pais di antemano, por medio di e systema conoci como “E.S.T.A.”.

E mandatario a splica cu mayoria di e criminalnan cu a tira para na Aruba, a drenta via di e forma legal, algun di nan cu paspoort legitimo y otronan cu paspoort legitimo pero cu identidad falso. Mirando cu mundo a modernisa, ta trece cu ne tambe cu tin varios tools pa contra aresta esnan den baho mundo y “E.S.T.A.” como tools, ta un di nan.

Segun informacion di Cuerpo Policial, cu e mesun criminalnan cu a bin supuestamente como turista, ta worde yuda pa nos propio hendenan local y esey a resalta na momento cu detencionan y investigacion tuma lugar. Tambe e mandatario a pone enfasis cu e proyecto di mensenhandel en smokkel tambe ta di sumo importancia, pa nos por continua cu combatimento di criminalidad.

Na Aruba ya caba tur hende cu ta viaha pa Merca, di antemano tin di usa nan credit card pa asina yena un formulario di “ESTA” online, pa asina wak si bo ta haya OK pa drenta Merca of no. Varios otro pais a introduci un sistema online similar caba.