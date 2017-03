Publication: Tuesday, 28 February 2017. Categoria: General

Emisoranan di radio a eligi “Rise of the dead” como e “Road Jam 2017”

ORANJESTAD(AAN): Tanto Canal 90 FM, siendo e radio mas bieu awor na Aruba y Top 95 FM, a eligi e cancion “Rise of the dead” di N’Fusion como e “Road Jam 2017”.

Nan a haci esaki prome cu e organisacion MUSICA a anuncia e roadmarch oficial di carnaval 2017. Cu Road Jam ta referi na e cancion mas toca y preferi durante paradanan di carnaval y toca na emisoranan di radio durante e temporada.

E cancion mes ta “Rise from the dead” ta compone y aregla dor di Hendry Tromp. E ultimo aki tin 4 aña ta domina den carnaval, sigur aña pasa ora e mes a compone y aregla e cancion “Inside the Thing” di Buddy cu tabata e cancion mas popular. El a scoge pa laga Reynaldo Sprott (Rusty) canta e cancion di e aña aki, cu sin duda a duna e cancion e toke final pa haci’e mas exitoso ainda.

Siguiendo cu e pensamento moderno y hoben di presenta musica na un generacion nobo, N’Fusion a graba un video tambe cu a pone riba rednan social. E video aki, cu na un forma diferente ta conta e storia di e cancion, a logra haya 2.600 “Likes”, a haya 2.600 “shares”, a haya 524 comentario y sin conta cu mas di 150 mil hende a mir’e.

Ta obvio cu awendia red social ta un factor importante pa logra alcansa un mercado mas grandi di fanaticonan, cu hasta kier tin e cancion den nan celular si ta posibel, pa toke cuanto cu nan kier, unda cu nan kier y ora cu nan kier.

MUSICA: Rise of the Dead ta “Roadmarch Champion 2017”

Dialuna algo pasa di 2 or merdia asociacion di musiconan , MUSICA, pa medio di su presidente, Edwina Werleman, a anuncia e cancion “Rise of the Dead” di N’Fusion como e “Roadmarch Champion 2017”. E titulo nobo aki ta reemplasa e premio antes conoci como “Road Jam”.

MUSICA a bisa cu tabatin 3 cancion fuerte cu a competi contra otro y tur tres a conta cu respaldo di comunidad. E cancion ganado ta un composicion y areglo di Hendry Tromp, interpreta pa Reynaldo “Rusty” Sprott cu e banda N’Fusion cu pa dos aña consecutivo ta bay cu e premio aki. Aruba Bank ta patrocinador di e premio special aki, pa cual e banda/cantante ta gana premio efectivo.