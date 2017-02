Publication: Wednesday, 15 February 2017. Categoria: General

Segun lider di TOPA:

ORANJESTAD (AAN) – No tin duda cu e situacion financiero di gobierno ta critico, y esey por saca afo for di un entrevista cortico cu e Sindicalista di TOPA sr. Bernabela, ken ta trece dilanti con e pensionadonan di gobierno y esnan cu lo pensiona ta worde afecta.

Bernabela a menciona na Matutino DIARIO cu ningun persona cu a baha cu pension caba ta bay coba bashi premie ni gelijkbedrag, y ademas Conseho di ministronan a tuma un decision cu tur ambtenaar cu ta activo na e momentonan aki, ora nan baha cu pension tampoco lo bay cobra ningun di e dos beneficionan menciona.

“Nos ta haya esey un falta di respet, pasobra como gobierno y como dunador di trabao bo no por keda sin informa e ambtenaar den e caso aki”, Bernabela a subraya.

El a señala cu no ta mescos cu ora bo traha den sector priva cu por hisa benta y actua riba bo mes, pero den sector publico tin e organonan unda mester informa e sindicatonan como partners y e ambtenaar como tal.

Esaki no a sosode y ta for di aña 2015 cu nan a tuma un decision asina aki den forma scondi. Esnan cu a baha cu pension na 2016 a bin ripara esaki door cu nan a spera nan placa y a resulta cu nan no a cay aden.

“Gobierno a tuma un decision cu a worde ehecuta dia 1 di Januari 2015. Aworaki ta bay entama un caso del Corte contra Gobierno door di ma di 30 pensionado pero e cantidad mas grandi ta esnan cu aworaki ta trahando y cu ora nan baha cu pension no ta bay cobra (bashi premie y gelijkbedrag). Pesey nos ta bay convoca un reunion cu tur sindicato cu ta representa ambtenaarnan pa wak kico ta e pasonan cu ta bay worde tuma, anto manda un carta pa gobierno pa bay sinta wak ki falta di respet esaki ta pasobra esey no ta transparencia”, Bernabela a remarca.