Publication: Monday, 20 February 2017. Categoria: General

Minister di Husticia mester duna cuenta:

ORANJESTAD (AAN) — Otmar Oduber, lider di Partido POR, den conferencia di prensa a cuestiona e minister di husticia pasobra e ta elogia su mes y ta haci manera e ta doño di e placa cu ta wordo transferi di ATA pa Aruba Hotel Security Foundation, pa cumpra ekipo pa polis.

“Señor Dowers a lubida un detaye hopi importante. Tempo el a haya placa di hotelnan, hotelnan no ta duna responsabilidad na Parlamento. Na momento cu ATA cu a cuminza na 2011, mi a tende e minister bisa cu ATA ta pata pata di placa. Ta berdad! Pero ATA no tabata pata pata di placa prome cu 2011.

“ ATA ta pata pata di placa a base di e maneho cu a wordo introduci eynan, y pa lo cual gobierno a ricibi mas di 32 miyon florin caba na ganashi, for di ATA den e caha di gobierno.

“ Nos a wak nan coi 1 florin di eynan pone den criminalidad? Ni un dia! Anto pesey mi a tuma e decision for di aña pasa pa hinca e cinco miyon ey den e presupuesto di ATA, pa e aña aki, pasobra asina ey e no ta bay den e caha central di gobierno, sino e ta bay dedica e ora ey atravez di presupuesto di ATA pa Aruba Hotel Security Foundation, pa atende cu criminalidad na nos pais.Y e minister ta personalmente responsable conforme e Landsverordening Instelling Ministeries” (LIM).

“ No ta cuestion cu Otmar ta kere cu e ta doño di e placa. NO! Cada Minister cu pone su firma bao di un presupuesto ta responsable personalmente, pa con e fondonan ey ta wordo gasta, con nan ta wordo utiliza y na e forma corecto”, Otmar Oduber a subraya.

El a agrega cu Minister Dowers mester realiza cu tin ministernan cu a tuma nan trabao na serio, den e gobierno aki. El a reitera cu e minister tin cu para responsable pa loke el a firma pasobra dia di mañan e tin cu hustifica ora Parlamento puntre unda e miyonnan aki a bay y si no por e por haya su mes den un problema serio como mandatario, contrario na antes cu e no tabata haye via Hotel Security Foundation cu e no mester a duna cuenta na ningun minister ni na ningun parlamentario.

“Mi ta spera e bon noticia cu e minister aki a pidi su retiro!”