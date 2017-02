Publication: Wednesday, 15 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): President Nicolas Maduro di Venezuela a sigura, cu no obstante e campaña falso encuanto e emigracion di Venezolanonan pa exterior, e cifranan ta indica cu “nan ta regresando”.

Esey el a bisa durante e programa di TV en cadena cu tur canal.

“Den e dianan aki nos a haya e cifranan di 10 aña encuanto emigracion, pasobra tin hopi campaña, campaña falso, hopi falso mes encuanto e Venezolanonan cu ta huy di Venezuela. E ta net robez. E taza di emigracion pa exterior mas bien ta indica cu nan ta regresando, esta esnan cu a bay 15 aña, 10, y 8 aña pasa, y cu nan ta bin di Colombia, di Europa, hendenan ta bin biba na Venezuela pa varios motibo,” el a bisa.

Segun President Maduro, “e cifranan ta impresionante. Aña pasa for di Colombia pa Venezuela, djis di Colombia, a drenta 100.000 compatriota Colombiano pa varios motibo, di cual e principal ta esun economico, buscando un oportunidad na Venezuela, e social, pasobra na Venezuela nan yiunan ta haya educacion, for di ora nan nace te ora cu gradua na Universidad, gratis, di calidad, pasobra na Venezuela nan ta haya lugar pa biba dignamente, un vivienda, pasobra na Venezuela esnan cu ya ta bieu y mester di dje, tin su pensiun, pasobra na Venezuela no ta laga pueblo keda huerfano, y pueblo tin esun cu ta protehe.”

“Esey ta e berdad, apesar di e campañanan sushi cu tin na Bogota,” el a bisa.