Publication: Friday, 24 February 2017. Categoria: Politica

ORANJESTAD AAN: Sr. Otmar Oduber di Partido Por a anuncia un momento hopi special pa plataforma E Forza Nobo, mirando riba e forza cu e partido ta creando y cosechando den comunidad, y trece dilanti un momento hopi special cu ta trata di anuncio di un colega nobo cu a uni na e plataforma aki y cu naturalmente ta duna mas contenido na e nomber y apodo cu nan a haya den comunidad ‘E Forza Nobo’.

Manera ta conoci desde aña pasa cu sr. Oduber a distancia y despues tuma su retiro como Minister, y despues di combersacionnan hopi habri cu su famia, amigo y comunidad di Aruba, el a tuma decision di sigui su carera politico cu comunidad na pecho y cuminsa un politica diferente, un politica basa riba un forza nobo cu mester contene experiencia di esnan cu conoce e materia combina cu caranan fresco, nobo, cu ideanan nobo pa forma un equipo y un plataforma cu lo kibra e ‘rutina’ di practicamente ultimo 40 aña di dos partido, uno berde uno geel, cu cada biaha ta den contienda pa pone nan signatura den un gobierno.

Sr. Oduber ta conta cu tabatin un acercamento mutuo entre e y Parlamentario Andin Bikker for di cuminsamento di aña pasa, sinembargo ora ta carga responsabilidad, mester tin mas consistencia cu ta posibel. Pero mirando cu ja no tabatin confianza y no tin sosten mas pa gobierno, nan a dicidi di forma e plataforma y uni nan conocemento, nan forza bao di hala di partido nobo, pa un pueblo orguyoso y respeta, caminda nan a cuminsa acerca diferente hende den comunidad y a cuminsa e proceso di candidatonan, y awendia nan ta conta cu Jocelyn Croes, y Ronny Maduro, y mester menciona tambe Eddy Ras, Michella Lacle y Jackie van Putten, cu ta sostene un politica y organizacion nobo, pa asina trece un diferencia den politica di ultimo 40 aña.

E proceso a sigui, caminda nan a reuni cu varios instancia y stakeholder pa asina haya un bista riba situacion di nos isla, y esaki ta comienzo di diferencia di e politica cu e plataforma ta para p’e, na unda pa prome biaha un partido politico ta crea un posicion di abao bay ariba, cu ta prepara un programa cu ta sali for di curazon di pueblo, pa cu e necesidadnan di pueblo. Hopi biaha partidonan politico ta sinta na mesa cu profesionalnan, ta pone nan ofertanan riba mesa y pueblo ta esun cu tin cu scoge esun cu kier representa su persona den parlamento y ehecuta un plan di gobernacion.

Partido Por a scoge un proceso diferente, cu tabata dificil, a tuma horanan largo y hopi energia, pero ta duna un bista hopi mas amplio, cu ni cu experiencia den politica of den sector priva por haya un bista asina profundo di necesidad, preocupacion, pero tambe oportunidadnan cu tin den diferente sectornan na Aruba. E proceso ainda ta tumando lugar, pa asina nan por presenta na comunidad un programa di partido cu ta refleha di berdad e necesidad cu ta biba den nos comunidad, cu pa hopi aña a worde laga atras, pensando riba proyectonan grandi, inversionnan grandi, lubidando riba e individuo cu no a haya un oportunidad pa bay dilanti den su bida, cu su famia, den su hogar, y pa por tin un mihor bida y futuro na Aruba.

E proceso a sigui cana y a yega te na combersacionnan cu Marisol, kende sr. Otmar Oduber ta describi como un persona cu ta para pa su principio, cu su base y su dignidad ta asina importante p’e, cu na cierto momento el a bandona un partido cu el a cuminsa su carera politico y a base di mesun principio a dicidi di bandona sosten di gobierno actual pa medio di su voto den Parlamento, y pa motibo di mesun principio aki, el a vota manera un Parlamentario di berdad mester vota, sin influencia, sin imposicion di e partido, bon of malo, el a vota segun su consenshi y pa representa bo comunidad di e mihor manera cu ta posibel.

Despues di varios combersacion cu Marisol, entre Andin y Marisol, Otmar y Marisol y entre nan tres, y cu mas persona presente, combersacionnan hopi habri y transparente, pa motibo di ta trata di tres politico activo cu ta nifica practicamente 9 mil voto den ultimo eleccion, entre Marisol y Otmar ta trata di casi 6 mil voto cu a sostene Gobierno actual, kiermen riba 3 asiento, sin inclui nan coleganan cu a uni den plataforma y a pone nan carera un banda y ta kere den un plataforma cu ta propaganda un politica diferente y cu comunidad di Aruba tin siguranza, cu asina temporada di campaña cuminsa, cu e forma di hiba politica lo ta uno totalmente diferente.

Y basa riba combersacionnan aki, na unda nan a mira cu tin un meta comun, cu amor pa e pais, cu experiencia, cu forza di hobennan, cu experiencia di esnan den sector priva, nan ta combenci cu despues di September benidero, Aruba lo conoce despues di 40 aña, un forza nobo, un di tres forza cu lo percura pa gobernacion y representacion den Parlamento di Aruba, cambia di rumbo y bay na un caminda mas positivo, mas progresista y un rumbo cu por trece mas felicidad pa comunidad di Aruba.