Publication: Saturday, 18 February 2017. Categoria: Politica

ORANJESTAD (AAN) – Durante e conferencia di prensa di Partido POR, su lider Otmar Oduber a referi na e desaroyo na San Nicolas, y el a menciona cu lo delega su colega Andin Bikker pa como parlamentario haci na e minister concerni, cu e lo a desea di haci.

El a subraya cu tempo e tabata forma parti di gobierno el a haci hopi esfuerzo, hunto cu gran cantidad di instancia, gremio, fundacion local, pa por a crea na San Nicolas; y pa haci di arte y cultura na Aruba, un industria.

“Hopi ta e miyones di placa cu a wordo inverti den e area di Promenade, como tambe plannan cu a wordo laga atras na main street, fondonan cu a keda atras, como tambe leynan cu a wordo traha, por ehemplo, pa monumentonan manera Uncle Luis Store por a haya e apoderacion pa un contrato largo pa renova esaki, cu a bira e ultimo parti di e monumentonan den area di Promenade” e lider di POR a señala.

El a sigui bisa cu Promenade mester haya un desaroyo, pasobra a wordo laga atras un rapport cu a wordo traha conhuntamente cu Aruba Investment Store, cu un gran cantidad di stake holders, den pasado, pa pro crea un economia nobo pa San Nicolas, na unda e efectonan di esaki por a wordo sinti directamente pa e hendenan cu ta biba den San Nicolas.

“Lamentablemente e desaroyo di e Hotel Bahia Principe no a continua pa motibo di decisionnan cu a wordo tuma pa encamina e proceso pa habri e refineria bek.

“Mi no por kita di mi curazon di bisa cu kizas aki tres luna nos por a papia di un apertura di un hotel di mas di 400 camber cu por a habri hopi oportunidad den e area aki di San Nicolas.

“Sinembargo, intentonan a sigui wordo haci pa loke ta trata e refineria, y nos ta spera naturalmente cu esaki por logra, y cu naturalmente lo trece beneficionan cune pa loke ta e cantidad di empleonan cu e lo genera den e area”, e ex-mandatario a subraya.

Otmar Oduber a agrega cu no ta solamente su persona tin preocupacion pero cu e presidente di San Nicolas Business Association tambe a bisa cu no ta importante ta ken a bin cu e idea di haci San Nicolas un industria di arte y cultura, manera e tempo ey a wordo yama: “The cultural center of Aruba”, pero tambe ta importante pa e proyecto tin continuacion.

“Pero awor lamentablemente nos por mira cu tur cos ta para, segun e presidente di SNBA Gobierno no a bisa cu nan ta inventarizando. Mi ta lamenta esey. Pasobra ta San Nicolas awor ta inventariza, pasobra tin hopi proyecto a tuma lugar cu no tin inventarizacion riba dje.

Nos tin Green Corridor mes cu ta sumamente atrasa na e momentonan aki y no tin claridad ken lo ta doño of ken no ta doño di e propiedad aki mes. Mi ta kere cu ora tin algo asina positivo cu a tuma lugar caminda hasta Oficina di Turismo tin tur cos in place na e momentonan aki, hasta un rapport a wordo traha pa un compania priva pa loke ta trata e branding di San Nicolas. Di con? Pasobra esaki lo a crea un desaroyo y un producto completamente nobo pa nos turismo cu ta e San Nicolas cu nos por bishita y cu lo a wordo poni riba e plataforma cu ATA tambe, pa di e forma ey nos por genera mas fondo cu ta wordo laga atras for di e turista cu ta bishita Aruba”, Oduber a indica.

Tur e busnan cu a haya permiso pa opera na San Nicolas tampoco a continua y e presidente di e Asociacion di Comerciante di San Nicolas ta hopi preocupa cu e hold cu a wordo poni riba e desaroyo nobo economico aki pa e distrito, y cu por a trece hopi oportunidad door di mira un atraccion turistico na Aruba.

El a reitera cu e ta pidi su colega Bikker pa haci algun pregunta al respecto pasobra hopi placa a wordo inverti y hopi estudio a wordo realiza, cu ta mustra e posibilidadnan cu tabata tin y cu lamentablemente por mira cu e proyecto a wordo para.