Publication: Monday, 20 February 2017. Categoria: General

Otmar Oduber:

ORANJESTAD (AAN) – E lider di Partido POR sr. Otmar Oduber, a reacciona den conferencia di prensa, tocante un declaracion haci pa Minister di Husticia mr. Arthur Dowers.

Di un banda e ex-minister di turismo ta elogia Dowers pasobra el a mira cu el a acepta e diferente proyectonan cu a wordo encamina, atravez di Oficina di Turismo (ATA), Aruba Hotel Security Foundation conhuntamente cu Cuerpo Policial (KPA) pa loke ta trata fondonan cu aña pasa a wordo poni disponible, adicionalmente, banda di e tres pa cuater miyon y cu a yega na 1.5 miyon florin, y e aña aki a pone un suma di cinco miyon florin pa loke ta concerni seguridad.

“Apesar cu e minister a boicotea e reunionnan aki y no a participa na ningun re union aña pasa, pa loke ta trata e fondonan adicional cu ATA a pone. E no a reuni cu ATA ni cu Aruba Hotel Security Foundation, pero tog mi ta mira cu el a ricibi e autonan, e material, recientemente, cu e fondonan menciona pa yuda nos Cuerpo Policial”, e lider di POR a remarca.

Esaki e ta elogia y spera cu e desaroyo aki continua, y mescos cu e diez puntonan cu POR a pone pa bay traha riba e plataforma, e cooperacion entre e diferente instancianan ta cardinal pa por atende cu e situacion di ola di criminalidad cu tin den nos pais.

“Pero tog ta bon pa mi coregi e minister aki un biaha mas pero mi no ta bolbe hacie, pasobra mi ta kere cu e incapacidad aki caba comunidad di Aruba a cuminza realiza cu e tine na abundancia.

“ Siman pasa mi a bise, na momento cu el a bin cu mentira y cu mi ta contra introduccion di un visa, mi a mustre y recorde riba e hecho cu netamente mi persona a hacie un discusion hasta den tweede kamer na Hulanda, ora cu e minister concerni a wordo yama riba preguntanan a base di mi expresionnan na Aruba. Kiermen mi a bare minister Dowers for di mesa completamente riba esey”, Oduber a subraya.

Oduber a sigui bisa cu awor e minister ta papia di ESTA, pasobra el a boicotea e proyecto pa indica online y no a presenta pa elogia su mesun Cuerpo cu tabata na Imigracion cu ta esnan cu ta traha y cu e inversion aki a wordo haci for di dos aña pasa caba.

Si el a haci un cambio di ley riba LTI of a bay cu un notewet dilanti Staten e por a haci cambionan extra pa introduci, por ta no aki un aña manera nos planificacion ta, sino cu e tabata in place caba.

“Esey ta e problema di e minister aki. Su reaccionnan ta hopi emocional, descabeya, siendo cu e tin hermentnan na su disposicion cu e por a haci uso di nan pa resolve e problema serio cu tin den nos comunidad.

“Meneer Dowers, señor Dowers, minister Dowers tin cu compronde cu no a bati na su porta ainda pa un crimen tuma lugar; no a bati na su porta ainda pa e pasa den e trauma cu un señora di cien aña por pasa ora nan a batie den su cas. Señor Dowers nan no a bati na su porta ainda pa e pasa den shock cu comunidad ta keda cune, na momento cu tin e tipo di atraconan brutal cu ta tumando lugar den nos comunidad. Nos hendenan ta biba spanta. Nos hendenan ta cera porta di cas 7’ or di anochi. Señor Dowers loke e kier haci na su reaccion ta punta dede riba tur hende, tur hende ta fout y e so tin razon. Aworaki e ta bay asina leu cu ta acusa hoben, grupo di carnaval, conciertonan, pasobra eyden ta wordo bendi droga”, Otmar a expresa.

El a agrega cu pasobra tin criminalidad na Aruba ta debi cu Otmar of gruponan di carnaval ta duna e muchanan alcohol, pa nan uza droga despues y bay sali na estado.

“Kiermen, ora cu un minister di husticia duna declaracionnan asina descabeya, manera sr.Dowers a haci ayera, mi ta recomende: ‘ruman, por fabor entrega bo retiro’!

“ Bo a yega na e punto cu bo no por tin e nocion mas di realiza e embergadura di e problema cu tin na Aruba pa loke ta trata criminalidad. Den exterior, den Reino, ministernan a retira na momento cu nan no a papia berdad den Tweede Kamer. Nan a retira ora un preso a huy for di prison. Aki, e minister di husticia ‘out of all the ministers’ ta bay bisa cu den un concierto XTC a wordo bendi. Un concierto cu e tambe a pidi ticket; cu su yiu tabata tey tambe. Well, mi ta convenci cu mi yiu cu tabata den e concierto ey y cu tabata den carnaval, den e grupo cu nos ta pa añanan largo, e acusacionnan baho aki ta refleho di un minister cu simplemente mester tuma su retiro. Pa e mes pa su salud e mester hacie pero mas cu tur pa e salud, felicidad y trankilidad di e comunidad di Aruba”, Otmar Oduber a remarca.

Tambe el a trece dilanti cu ora minister di husticia a ricibi e material el a bisa cu e ta bay reactiva Warda Nos Costa na un manera mas severo. El a priminti percura cu e fondonan cu el a ricibi ta bay ubica nan aki aya.

“Pero kico nos a wak diferente? Mi ta puntra e comunidad di Aruba cu e ola di criminalidad, cu e ola di kehonan y disgusto cu tin, kico nos a weita tuma lugar diferente den e dos ultimo lunanan aki? Un minister presidente desapareci, perdi, e no tey. Bezig cu tur sorto di otro cos, pero e trankilidad di e comunidad aki no tey”.