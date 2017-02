Publication: Friday, 24 February 2017. Categoria: Politica

MEP ta puntra su mes…

ORANJESTAD (AAN): Ya ta bay haci dos siman cu fraccion di MEP a pidi un reunion urgente cu minister Dowers pa atende cu e criminalidad cu tin henter Aruba den ansha. Despues MEP a ripiti e peticion pa minister Dowers bin duna cuenta di tur e acusacionnan cu e minister a haci den direccion di su ex-colega Otmar Oduber, di ilegalidad y cosnan cu no ta bon, pero mas ainda pasobra minister Dowers a laga sa cu e tin mas cos di conta.

Sinembargo te ainda e presidente di p[arlamento no a yama e reunion. E pregunta grandi ta: di con? Acaso Mervin Wyat-Ras tin miedo di yama e reunion?

Acaso Mike Eman a duna orden na Mervin pa no yama e reunion, sino mas puito di sushedad ta sali di e macuto berde?

Acaso Otmar Oduber a manda amenaza den nan direccion? pasobra Oduber tambe a laga sa cu e tin mas di conta.

MEP ta puntra, kico ta e motibo cu un presidente di parlamento ta NENGA un peticion di e partido mas grandi den oposicion pa yama e reunion aki?

Mientras cu e motibo no ta conosi, y mientras cu prensa no ta presiona e presidente pa e duna cuenta, nos lo sigui bay den e abismo cu Mike Eman ta mandando nos pais. Y ta confirma tambe cu ta Mervin Wyat-Ras tin culpa cu e parlamento ta un stempel-parlement of un “stempel doos” manera e propio Mervin tabata yam’e tempo e tabata den fraccion geel ainda.

STEMPEL-PARLEMENT:

Ta pesey unda cu bo bay hendenan ta bisa cu mester cambia e sistema di parlamento. Mester caba cu e stempel parlement. Mester duna poder back na e parlamento. Ki mishi un presidente ta sucumbi bou presion di un minister of ex minister, y pesey no kier yama reunion? Ta absurdo!

Ta ora pa cambia e sistema, pa pone parlamentarionan cu tin voz y autoridad pa tuma decision, y no parlamentarionan cu tin masha poco voto y pesey tin miedo di e ministernan cu tin hopi mas voto. Aruba merece mihor, Aruba merece su trankilidad back y Aruba merece un Parlamento cu realmente ta funciona, y MEP ta bay duna Aruba tur esaki back.