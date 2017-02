Publication: Friday, 17 February 2017. Categoria: Policial

Famia a raporta cu e ta perdi

ORANJESTAD (AAN): Distrito di Oranjestad a reporta cu un señora a presenta na warda pa denuncia persona perdi di su casa Frank Peter Meijer.

E señora a declara tambe cu su casa riba Diasabra dia 11 di Februari 2017 a hibe na The Cinemas at Renaissance y e mester a buske pa 7:30 pm, pero e no ta tey mas na e lugar.

E señora a declara tambe, cu e ta sospecha cu Peter a bay na su ex-casa di inicial M., kende ta biba na Pos Chikito.

Mientras tanto riba Diaranzon mainta mas o menos 3:48 pm, patruya San Nicolaas a worde dirigi pa central di polis na Pos Chikito pa puntra si e homber Frank Peter Meyer ta keda ey nan.

Na yegada, Polis a papia cu e señora di inicial M., y e ta declara cu pa 20 aña e no a wak Meijer ta diasabra ultimo su yiu homber a bin cas cune.

Su pianan ta sushi manera cu el a cana masha hopi mes. E ta parce cu el a worde maltrata.

Diamars 14 Februari 2017, M. a bay cu Meijer na warda di polis Oranjestad pa entrega keho. El a worde instrui pa bay Recherche y tambe pa nan bay prome auxilio pa haya declaracion di dokter.

Na Servicio di Impuesto tampoco e no a worde yuda. Pues desde 15 Februari 2017, M. no sa nada mas di Meijer. E no sa unda e ta keda of unda e ta.

Central di polis y e comandante ambos a worde poni na altura.