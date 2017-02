Publication: Tuesday, 14 February 2017. Categoria: General

Den Prison KIA

ORANJESTAD (AAN): Ora algo pasa den KIA dificilmente e ta keda secreto. Prome cu bo pensa ya caba e noticia ta riba FaceBook. E news ta plama mesora riba rednan social. Den KIA tin varios rival di otro.

Dialuna nan a basha riba otro cu arma blanco. Dos preso a comete e acto aki. Un di nan mester a wordo hiba hospital. E ambulance a pasa bay abou y su tras e auto di KIA tambe.

Ora un preso corta otro e problema ta bin tambe pa e agresor. E ta keda deteni y mester wordo atendi full apart pa e delito cu el a comete. Den e caso aki e preso cu a hinca a keda deteni y recherche ta tuma over pa asina e responde pa su acto. Esey nifica tambe cu e ta wordo presenta dilanti di huez pa duna cuenta y haya un castigo apart di loke ya caba e ta sintando.

E preso cu a keda herida no ta grave. Arma blanco den KIA ta cosnan cu facilmente ta wordo traha. Un preso cu no tin nada di haci tin suficiente tempo pa inverti den cosnan menos educativo tambe. Den e caso aki traha un arma blanco ta djis un ehempel.