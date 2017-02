Publication: Tuesday, 7 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Tin entendi cu prostitucion masculino tambe ta presente. E ta algo cu nos no por ignora. Segun Sharline Koolman, hefe di departamento di malesanan contagioso, prostitucion cerca hende homber ta biniendo mas y mas.

Loke ta tende di dje ta di e parti Latino. Hopi biaha nan ta bin di Venezuela, Colombia, mas tanto ta haya e personanan.

DBZ tin cliente cu tabata tin contacto cu e personanan aki. Locual cu tin di compronde ta cu nan ta drenta Aruba. Hopi di nan ta bin pa un siman y despues nan ta bay bek. Uzo di condom no ta algo cu e grupo aki ta uza. Es decir cu e chens pa un malesa transmiti sexualmente anal, ta mas grandi cu esun vaginal.

Es decir, di hende homber pa hende muhe, chens ta mas chikito, cu homber pa homber of un hende homber cu un hende muhe anal, tambe e riesgo ta hopi mas grandi. E parti anal no ta traha pa esey. Bo ta haya hopi mas scheur ta sosode den e vliesnan di e parti eynan.

E chens pa pasa un malesa transmiti sexualmente ta mas grandi. Hopi biaha no ta trata di un, ta trata di hende cu tin HIV, e chens pa tin sifilis y Hepatitis B ta hopi mas grandi.

Apart di esey, na Hulanda ultimo tempo, tabata tin problema cun’e atrobe, caminda entre grupo di hende homber, ta haya outbreak di salmonella. Salmonella en principio ta un malesa transmiti di cuminda. Un hende cu tin salmonella, e no a laba su man bon, y ta traha un salada y un otro hende ta hay’e.

Entre homosexualnan ta haya brote di salmonella, Hepatitis A cu eigenlijk no ta un malesa transmiti sexualmente, pero mas bien cu e ta oral, fecal e ta pasa.

Es decir, e ta duna un bista awo cu no ta normal cu no ta haya un outbreak di salmonella den un grupo di homosexual. E no ta normal. Esey ta duna un indicacion cu tin mas malesa ta pasa di e manera ey.