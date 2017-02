Publication: Saturday, 11 February 2017. Categoria: General

Sra. Carnaval 2017 Julie Tromp di Champagne

ORANJESTAD(AAN)– Tanto Reina di Carnaval 2017 como Señora Carnaval 2017 ayera anochi tabata e candidatanan cu a bari cu tur premio di e eleccion y ademas bay cu e corona . E prome reina cu a wordo eligi ayera tabata Sra. Carnaval 2017 y tabata e candidata di Champagne Julie Nathalie Tromp .

Runnerup a resulta representante di San Nicolas Sharilousha Ras y di 3 lugar pa Milangela Paesch di Dreamers kende durante e certamen a bira malo y a wordo hiba hospital .. Reina di carnaval a resulta Sabina Rey Werleman di Santa Cruz/Dushi Carnival Group cu runnerup candidata di TOB Kimberly Julsing y na di tres lugar Siobhan Kramers di EPI.

Sra. Carnaval y Reina di Carnaval a bari cu tur e premionan cu tabata tin pa entrega. Queen of MAS di Setar NV, L’Oreal Best make up, Best Costume, Best show y Best Speech y mas popular, ademas e corona di Reina di carnaval 2017 y esun di Mrs. Carnival. E reina di carnaval a wordo corona e aña aki pa Prome ministro Mike Eman.