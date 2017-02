Publication: Monday, 13 February 2017. Categoria: Policial

Esaki tabata hopi burachi

ORANJESTAD(AAN): Robert Kock encarga cu Polisnan Motoriza a splica cu si e chauffeur ta cooperativo ora Polis pare, e por bay cas e mesun anochi despues di un ora mas of menos.

Esaki despues di duna un declaracion. E tin derecho tambe riba un abogado, e tin derecho na contesta.

E contestanan pa polis, si e bisa cu e no kier contesta, no ta un diferencia grandi, pasobra e ta haya su process verbaal.

E preguntanan ta enfoca riba coremento di influencia di alcohol.

Por ehempel fiscal kier sa si el a come, cual por influencia su conducta riba caminda. Cuanto el a bebe pa tin un idea kico el a pasa aden. Pero si tin por ehempel un pregunta si bisa cu a haya un discusion na cas, a bebe y a core auto, no ta interesa polis.

Diasabra tabata tin un caso asina, caminda cu tabata tin un dama basta burachi. A par’e, el a supla hopi halto, 880 ug/l. Ora di detencion el a splica cu el a haya problema cu su casa. Esaki no ta relevante pa polis. E resultado di e suplamento pa polis ta importante. No bay bebe ora bo ta emocionalmente den problema y despues core auto.

Si e para duro cu e kier un abogado, y no por localisa uno e ora ey, e ta keda deteni te e dia siguiente pa e declaracion. E test ta bay door, e voorleiding ta bay door, pero no por tuma un declaracion di dje. E mester firma un papel caminda cu e ta distancia di un abogado y e proceso ta sigui, e ora ta bira legal pa polis, pa tuma un declaracion di dje.

Tin posibilidad cu e persona ta hopi burachi cu no por compronde kico e ta papia, e ta keda cera pa e dia siguiente tuma un declaracion. Despues di esaki, e subfiscal ta dicidi si e bay cas, cual hopi biaha ta asina.

Interpretacion di buracheria

Kock a splica con nan control ta bay tin biaha. Ta cuminsa para 5 auto. Ta controla esakinan. Logicamente durante di e control, un pa dos por pasa. Despues di e 5 nan, ta para otro cinco y den e paramentonan ey mes ta wak claramente cu e rijgedrag con e ta dibanda, cuanto e ta core of tiki poco poco dimas. Semper ora un hende ta burachi, e rijgedrag ta cambia. Esey tambe ta un bon bista cu por wak esaki, aunke ta anochi. E control ta bay random. Por para un hende pa mala suerte y pa suerte tambe. Si para y no a ocasiona ningun accidente, bo ta haya un process verbaal basta pica, pero tey ey e ta yega. Pero si dal e auto, e problema ta bira mas grandi. Tanto den straf di placa como e consecuencianan.

Con por handle e situacion

Papia malo papia bon, hopi di e casonan cu a para auto, por mira e alcosensor, hopi di nan a supla cero, pero e persona na banda tabata hopi cansa. Nan ta declara esey tambe. Nan ta hari polis. A resalta esaki cerca polis y esey ta bon. Kibramento di record den detencion di hende no ta asina. E meta ta pa trafico sigur. Esey a resalta diasabra cu un cantidad basta grandi cu na banda y patras tabata basta burachi y e chauffeur ta sober. Esey kiermen toch e mensahe a yega cu nan ta bira un tiki conciente cu ora bebe, busca un lift of laga un hende cu no ta bebe hibabo y trecebo. Loke tin cu bisa si, diasabra, ora di bay ariba, tabata controla e autonan cu tabata bay ariba, papiando di mas of menos 8’or pa 8’or y mey, ya a detene hende caba, bayendo ariba, bao di influencia di alcohol. Esey ta grave. Ora di bay un actividad cu ta dura, ora di bay abao, ta peligroso. E persona en particular aki tabata su so den auto. Ta importante cu prome cu e actividad, ta controla. Ta controla tambe durante e actividad y despues di e actividad, segun Kock.