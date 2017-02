Publication: Friday, 10 February 2017. Categoria: General

Sindicato a mustra

ORANJESTAD(AAN): Diego de Cuba durante su presencia na Dump, a splica cu awor aki e pensamento di Gobierno ta completamente diferente compara cu no mucho tempo pasa.

No por deshaci di Serlimar. Di con? Pasobra e ta algo ancra den bo constitucion. Serlimar mester keda, pa locual ta trata limpiesa di bo pais, esaki ta keda un deber sagrado di Gobierno. Gobierno mester keda cumpli cu limpiesa di e pais.

Pa e motibo aki no por bay hinca Serlimar den man di otro hende. Por ehempel di hendenan priva. Welliswaar, por privatisa Serlimar 100% como Gobierno accionista, pero no ta mira e fase aki.

Ora cu bay over pa un NV ta pasobra e ta bira winstgevend, y esey no ta e meta di un compania cu tin di mantene limpiesa riba e isla. E gobierno tin di percura con ta bay mantene limpiesa y di unda bo ta saca e placa di belasting pa cumpli cu tur locual cu tin di cumpli cun’e. Aruba a crece y pa añanan largo, Gobierno tabata pusha 16 miyon den Serlimar, pero awor aki 16 miyon no ta yega mas.

Tin di papia di 30 miyon caba cu tin cu pusha tur aña pa e por draai. E vision a cambia. Nos mester mantene Serlimar bao di Gobierno y esey Gobierno sa tambe, y nan a compronde tambe. STA ta convenci di esey y nos constitucion tambe ta papia di esey.

Tin companianan di utilidad, ta companianan cu mester keda bao di man di Gobierno, manera un WEB, un Setar, un Elmar, companianan asina aki. Serlimar ta deber di Gobierno pa mantene nan bao di su responsabilidad pa por cumpli cu pueblo, pasobra ta tarea di Gobierno.

Esey ta loke a yega na un entendimento, cu ta asina mester ta y esey tambe ta un di e motibonan ora cu a bin cu e vision ey pa Gobierno cu nan a bay di acuerdo cun’e tambe, de Cuba a splica.