Publication: Tuesday, 14 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN); Pa algun tempo caba ta circula informe, cu den Prison di KIA e situacion ta tenso.

E cantidad di asina yama “ziekmelding” ta halto. No ta conoci exacto kico tin su tras cu tin tanto persona den un solo dia a a reporta cu nan ta malo y ta A.O..

Pero posiblemente lo por tin algo ta stoba debi cu recientemente polisnan a tene accion na Wardanan buscando cosnan ilegal. Muy en particular ta busca arma di candela.

Mientras tanto tin dos preso aworaki cera na KIA (procedente di Sint Maarten) y cu a yega di comete crimen pisa. Un di nan ta un ex polis sera pa asesinato cometi na St. Maarten y e ta sinta castigo na Aruba. E otro preso cu tambe ta procedente di St. Maarten ta sera pa asesinato cometi na Isla Ariba.

Cos a bira complica debi recien, ora cu a detene un Cuidador di Preso kende tabata pasa articulo di contrabanda pa un preso eyden.

Consecuentemente e Cuidador di Preso ta suspendi relaciona cu investigacion andando.

Encuanto e dos preso di St. Maarten, parce cu tin intencion pa sea translada nan pa prison na Curacao of Hulanda pa tin trankilidad den Prison di KIA.

Mientras tanto tin intrankilidad. Pues kizas tin di pensa pa encarcela e presonan aki sea den otro localidad apart den KIA of nan ta sera na warda di Polisnan, of hasta no ta exclui cu por pone nan cera den Mariniers Kazerne. Esey por logra, si acaso peticion worde haci na minister di Defensa Hulandes.

Ultimo informe cu yega na DIARIO ta mustra cu Dialuna merdia banda di 2:00 pm, alarma a ser bati y hasta ambulans a bay direccion KIA debi cu dos preso a confronta otro.

E preso di fam Van der Berg y tambe Erasmus a haya problema cu otro, y aparentemente Van der Berg a hinca su contrincante, y el a keda cu herida serio na curpa.

Docter a presenta na Prison di KIA pa atende e victima. Na final, Ambulans acompaña cu autoridad a bay Hospital unda e preso Erasmus a keda interna pa mas observacion.