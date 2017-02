Publication: Friday, 3 February 2017. Categoria: Judicial

Hues a confirma exigencia di 1 aña di prison

ORANJESTAD (AAN) – Ayera mainta Hues a bisa cu e ta haya e homber C.(36) culpable di a haci actonan inmoral cu su yiu muher di 4 aña y hasta a penetre. C. a keda tur asombra ora cu Hues a bisa cu e ta duna orden di detencion di inmediato. Hues a ordena e miembro di CEA pa detene e homber C. kende tabata liber. Mama di e mucha a cuminsa yora mientras cu mama di C. a lanta para y a bisa e mama di e victima cu e lo mira kico lo pasa cun’e.

Tratamento di e caso aki a tuma lugar luna pasa caminda Fiscal a bisa cu C. ta blo desmenti pero e ta haya legalmente proba. Fiscal ta haya cu si raportnan di Voogdijraad ta mustra claramente cu e mucha ta splica con e mucha ta conta. Na dokter di mucha na Juni 2014 e ta bisa mesun cos. Den interogacion cu psicologo tambe e ta bisa mesun cos. Haya cu a keda legalmente proba cu C. a penetra su yiu muher cu su dede. Pa cu castigo, casonan di actonan inmoral ta hopi serio. Comunidad di Aruba no ta accepta esaki y ta pidi mas castigo. Haya cu mester sigui maneho di Ministerio Publico. Exigi 12 luna di prison.

Hues a puntra C. kico e kier bisa despues di a scucha e exigencia di Fiscal. C. a bisa Hues cu e no sa kico pa bisa pero e ta para riba cu e no a haci nada. Si e mester bay sera e lo bay sera por nada pasobra e no a haci nada. C. a bisa cu e no ta di acuerdo cu exigencia di Fiscal. El a bisa cu si di berdad el a haci algo, e lo a wordo deteni na 2014.

SENTENCIA

Ayera mainta C. a presenta den sala di Corte cu un smile, mientras cu e mama di e victima tabata sinta patras den tribuna. Mama di C. tambe a presenta y tambe tabata sinta den tribuna. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu C. ta culpable di a haci actonan inmoral cu un menor di edad y hasta a penetra.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta special cu C. a haci actonan inmoral cu su propio yiu muher. Na opinion di Hues, C. a tacha e integridad di e mucha y a abusa di e confianza cu su yiu tabatin den dje. Hues a bisa cu muchanan lo por keda afecto door di abusonan asina. Ademas loke C. a haci ta crea inseguridad den comunidad.

Hues a tene cuenta cu ta promer biaha cu C. a cay sera. El a condena C. di acuerdo exigencia di Fiscal, esta 12 luna di prison y a duna orden di detencion di C.

Fiscal e momento ey a duna orden na e miembro di CEA pa detencion di biaha di C. Ta asina cu C. a wordo deteni di biaha. Mama di e victima tabata yora y despues cu C. a wordo geboei y tabata wordo hiba patras, el a bisa e mama di su yiu, danki pa loke el a haci.

Mama di e sospechoso a lanta para y a bira den direccion di e mama di e victima y a bisa cu e lo mira kico lo bay pasa cune. Despues el a Sali for di sala di Corte rabia.

Despues di esey, Fiscal a bay papia cu e mama di e victima pa mira si e kier haci denuncia di menaza di parti di mama di C.