Publication: Saturday, 11 February 2017. Categoria: General

Recomendacionnan di DESPA pa e dianan di carnaval

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Salubridad Publico ta haci un peticion special na tur mayor pa den e temporada aki di carnaval no hiba e mucha na e paradanan.

Minouche Lopez di DESPA a splica cu e recomendacion ta bay pa laga e muchanan bao di 5 aña na cas. Pesey nan a bin cu e campaña “Cuida y Proteha mi, pero please no hiba mi”.

Muchanan chikito no ta disfruta carnaval manera cu nos kier pa nos kier y manera cu nos ta experienci’e. E dia ta hopi largo y tin hopi solo. E muchanan ta bay cansa lihe tambe y fada. E muchanan chikito mester di nan soño y esey ta un tiki dificil den tur e sonido duro, Lopez a indica.

Hopi persona cu ta hiba mucha carnaval, no ta percura pa hiba earplugs special pa nan orea chikito y e musica no ta solamente duro, pero tambe e vibracion ta haci daño ya cu nan curazon ta bati mas lihe. Pa loke ta solo, e muchanan ta haya sed y mester percura pa nan no deshidrata.

Tin casonan caminda e muchanan ta perde. Pasa bao di e baricada, auto por dal nan. Mester tin wowo continuamente riba nan. Tur esaki ta haci preferible pa laga e muchanan chikito bao di 5 aña na cas.

E muchanan mas grandi, Minouche Lopez a agrega, como mayor mester tuma responsabilidad pa busca e earplugs na tempo y asina e mucha por ta proteha nan oidonan. Ta bon pa nan bisti bril di solo, petchi y aplica sunblock. Ripiti e sunblock regularmente tambe ta necesario como laga nan para den sombra.

DESPA ta recomenda pa e higiene di man y cu e cuminda. Percura pa no prepara cuminda cu por daña lihe, cu ta contene mayonesa of ham. Hiba “hand sanitizer” pa haci e mannan limpi of napkins ora cu e muchanan come.

Papia cu e muchanan di antemano pa no bay ningun caminda, pa no bay cu hende straño. Abo como adulto mester tin wowo ariba dje continuamente, e experto a remarca.