Publication: Thursday, 9 February 2017. Categoria: General

Minister de Meza durante bishita inspeccion

ORANJESTAD (AAN): Minister Mike de Meza a duna di conoce cu tin un plan total pa loke ta maneho di medio ambiente. El a bisa cu parti di e plan aki tin di haber cu e situacion na Parkietenbos.

El a bisa cu pa esaki tin un plan di saneamento den un forma total. Ademas ta bezig ta wak pa bin cu un sistema cu ta sostenible y cu no ta bay crea problema pa awa, lama cu ta pega na Parkietenbos ni tampoco pa e becindario.

Segun e mandatario, un di e ideanan ariba papel ta move e localidad y traha un depot completamente nobo caminda cu ta deshaci di e sushi y ademas saca energia for di dje.

Un otro idea ta pa e desechonan di construccion usa esakinan pa yena e diferente tankinan. Loke ta yama nan buraconan cu a wordo crea. Den pasado tabata yena nan cu e material aki, pero tambe cu mata y awor kier separa esey.

Pa deshaci di palo, si por drech’e na un costo cu ta recomendable y aceptable lo por us’e. No e sushi, pasobra e no ta traha den e forma ey. Tin cu usa un parti di e planta pa deshaci di palo y use bek den medio ambiente, Minister de Meza a indica.

E otro parti lo mester desmantela pa por haci uso di e area aki pa por haci cierto separacionnan tambe. Ta bezig ta wak e diferente posibilidadnan den e plan total. Si tin ekipo cu por wordo usa of por cambia su uso por haci’e asina cu esey wordo studia, a bisa.

Ta purba di pone tur cos den otro den un plan total. Ta pesey cu diaranzon a bay Parkietenbos pa haci un inspeccion den e parti di e shreddernan y pa wak kico lo bay costa pa drech’e como tambe con esey lo por wordo usa pa corta of deshaci di palo, e mandatario a splica.

E parti di saneamento ta bezig cune. E parti di pone un sistema pa incinera e sushi y recupera e energia bek. El a agrega cu tur parti di mundo tin landfill y tur caminda esaki ta problematico y tur tin cu deal cu e problema cu landfill ta trece cune.

Resolve esaki ta costa hopi placa pa por tin un sistema aceptable y hopi biaha no ta facil. Tin cu usa tecnologia cu ta “proven technologies”. No por usa tecnologianan cu no ta proba. “Aruba ta mucho chikito y e costonan ta desproporcional, pa un gobierno, pa un pueblo y pa un economia chikito, pa bo bay haci gewoon pruebanan. (…) Esaki tabata un prueba cu a costa basta placa”. De Meza a indica.

A papia cu Ecogas y nan tin un plan bunita cu tecnologia moderno, pero banda di esaki tin retonan. Locual ta ilustra cu no ta facil.

Segun e minister, pueblo mester ta conciente riba esaki. Ta purba di bin cu solucionnan. Si tabata facil, ni Corsow ni Bonaire, Colombia, Peru, Hulanda, etc, no lo tin landfill mas.