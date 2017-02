Publication: Tuesday, 14 February 2017. Categoria: Judicial

Hues a confirma exigencia di Fiscal

ORANJESTAD – E homber S.M. a scucha Hues confirma e exigencia di Fiscal. Hues a hay’e culpable di intento di mata y a confirma e 3 aña y 6 luna di prison cu Fiscal a exigi.

Hincamento cu stanley mes: Luna pasa tratamento di e caso aki a tuma lugar caminda Fiscal a acusa S.M. cu riba 19 Juni 2016, intencionalmente el a hinca e homber F. cu un “stanley mes” (box-cutter) na garganta. Fiscal ta considera esaki, un intento di mata. Subsidiario maltrato severo.

Hues a mustra cu segun procesverbaal di Recherche, e homber F. a bisa cu e tabata trip cu dos otro persona. Segun F. su declaracion, banda di e club nocturno Senior Frog, un auto a para y tres homber a bin riba dje y un di nan a hink’e cu “stanley mes” na su garganta. El a worde hiba cu urgencia hospital. F. a bisa cu esun cu a hinca ta S.M.

Durante tratamento di e caso, S.M. a bisa Hues cu nan tabata para riba parkinglot y nan tabata kier a bay Molen. Na dado momento F. a bin na auto y a dal’e un wanta den cara. S.M. a pusha e porta di e auto, sali pafor y bringa cu F.

Segun S.M., dos di e auto a baha y hendenan a cuminsa tira boter y despues F. a core bay. S.M. a bisa Hues, cu el a bringa cu F. y dal’e cu mokete pero ningun momento so a hinca cu “stanley mes”.

Hues a puntra S.M. si e sa kende a hinca. Segun S.M. el a pidi un lift y tabata den e auto ora cu F. a dal’e. Despues nan a bringa y e no a mira kende a hinca F. El a bisa cu e no conoce F. Hues a puntra si e no a tende cu a hinca F. El a bisa cu su siguiente dia el a bin tende cu a hinca F. El a bisa Hues cu Recherche tabatin R., chofer di e auto den cual e tabata, sera como sospechoso di a hinca. El a bisa Hues cu e no conoce R. tampoco.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu S.M., a purba mata F. door di hink’e diferente biaha na garganta y cara cu un “stanley mes”. E victima a bisa cu ta S.M. ta esun cu a hink’e. Fiscal a bisa cu F. a reconoce S.M. riba potret. Na opinion di Fiscal, R., chofer di e auto, a bisa cu dos di esnan den auto a baha bringa cu F. y un di nan a bisa cu a bora e homber. S.M. a bisa cu el a bringa cu F. pero no a hinca. Fiscal no ta kere esaki. Fiscal a bisa Hues cu tin testigo a mira cu S.M. a core tras di F.

Fiscal a bisa Hues cu e caso ta hopi serio y F. a sufri un corta patras di achet bou achet. El a exigi 3 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu S.M. ta sera den KIA.

SENTENCIA:

Diabierna S.M. a presenta dilanti Hues pa scucha su sentencia.

Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu S.M. ta culpable di intento mata. Hues a bisa cu S.M. ta desmenti di a hinca pero si a dal e victima algun mokete. Sinembargo Hues ta haya cu ta S.M. a hinca cu “stanley mes” e victima na su garganta.

Hues a mustra cu e victima a reconoce e sospechoso. Hues ta haya cu tin suficiente proba cu intencionalmente S.M. a hinca e victima den garganta.

Pa cu e castigo Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta diferente biaha S.M. a hinca den garganta. Hues a bisa cu danki Dios cu e victima no a muri. Na opinion di Hues, loke S.M. a haci a causa sentimento di inseguridad den comunidad. Ademas esaki a sosode riba parkinglot di un lugar publica. Hues tambe a tene cuenta cu ta promer biaha cu S.M. ta cay sera.

Hues a condena S.M. igual na e exigencia di Fiscal esta 3 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. Tempo lo bay mustra cu S.M. lo apela e sentencia of no.