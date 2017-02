Publication: Friday, 17 February 2017. Categoria: Judicial

Hues a tuma e acusado na malo pa loke el a haci

ORANJESTAD (AAN): Ayera mainta Hues a condena e homber Rafael de los Santos-Lantigua na 3 aña y 6 luna di prison, pasobra Hues ta hay’e culpable di na April 2015 a haci actonan inmoral cu un mucha cu tabatin 13 aña y dia 10 October 2016 a purba viola e mesun mucha muher aki.

E homber ta naci dia 10 di Mei 1967 na Santo Domingo, Republica Dominicana. E ta mihor conoci como “Antonio”, y tin un adres poni na Pos Chikito.

NO PROBA PENETRACION:

Hues ayera mainta a bisa cu e ta haya legalmente proba cu riba 10 October 2016, L. a purba viola e mucha muher di 15 aña.

Hues a sigui bisa cu e no ta haya legalmente proba cu L. a penetra e mucha dia 4 April 2015, manera Fiscal a bisa. Hues ta haya cu aki e ta haya e acusacion subsidiario proba, esta cu L. a haci actonan inmoral cu e mucha.

Purba viola mucha: Hues a bisa cu pa cu e castigo e ta tene cuenta cu L. a purba viola un mucha di 15 aña. E mucha a worde salba door cu Polis a presenta riba Sero Cristal net e momento ey cu L. tabatin e mucha gara y kier a viol’e. E sospechoso a core bay cu auto.

Causa hopi conmocion: Hues ta haya cu esaki a causa hopi angustia pa mucha. Loke a sosode a causa hopi conmocion den comunidad.

Tacha integridad di mucha: Hues a mustra cu tempo e mucha tabatin 13 aña, tambe L. a haci actonan inmoral. Na opinion di Hues, L. a tacha seriamente e integridad di mucha. Hues a remarca cu e sospechoso L. tabata concentra mas riba su gusto sin pensa riba e mucha. Hues a mustra cu muchanan por keda afecta seriamente door di esaki.

Hues a bisa cu e ta tuma L. na malo pa loke el a haci.

Loke media a publica: Hues a sigui bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu L. ta cay sera pa un delito asina. Hues tambe a tene cuenta cu media social a haci publicidad di L. Hasta riba internet e sospechoso L. a sali, caminda a publica su potret y nomber.

Na opinion di Hues, e publicacion aki no ta kita afor e gravedad di e caso.

No tene cuenta cu psycologo: Hues a bisa cu e psycologo a mustra cu door cu L. no tin educacion, e no por worde poni responsabel pa su actonan. Hues a bisa cu e no ta tene cuenta cu esaki, pasobra Hues ta haya cu L. mester por a realiza cu loke e tabata haci no ta bon.

CASTIGO:

Hues a bisa cu L. ta castigabel y Hues ta haya cu e exigencia di Fiscal esta 3 aña y 6 luna di prison ta na su lugar. Hues a condena L. na 3 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA.

HUES A SPLICA PRENSA:

Hues a splica na DIARIO y otro periodista cu segun ley, e castigo maximo ta 2 aña di prison. Sinembargo ley ta bisa tambe cu por aumenta e castigo si tin circumstancianan y hechonan di peso. Hues ta haya cu den e caso aki tabatin circumstancianan y hechonan di peso cu ta hustifica pa a aumenta e castigo na 3 aña y 6 luna di prison.