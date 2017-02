Publication: Tuesday, 21 February 2017. Categoria: General

Promesanan di Ministro Dowers y Ministro Paul a keda na palabra so….

ORANJESTAD (AAN): E defensornan di muchanan sexualmente abusa na Aruba, no sa mas unda pa bay bati bel of bati alarma riba e isla aki pa hala mas atencion di nos Gobernantenan y nos instancianan.

Investigacion di Abuso Sexual di Mucha na Aruba, ta hopi slow y no tin material. Ministro ta haci nada. Castigonan cu ta ser duna na e Burdugonan, ta hopi abao, y Parlamentarionan ta haci nada pa cambia ley.

Den un entrevista cu Sra. Gomes di e Fundacion Lisette Gomes contra Abuso Sexual di Mucha, el a mustra cu hopi hende den Gobierno of den Husticia, no kier mira e otro banda, unda e pober victimanan ta haya e ‘castigo’ di mas largo despues di actonan di abuso.

Pa colmo e burdugo a wordo atrapa cu man den mansa, y ki prueba mas mester pa condena e persona?

Ata den Corte, ta bin purba balanza e castigo bisando cu e.o. e potret a sali den prensa, cu e.o. e burdugo no tin educacion, etc.

“Esaki tin nada di haber cu educacion,” Lisette Gomes a indica na DIARIO. “Sea e ta un problema di alcohol of droga, of problema mental cu bo tin pa bay mishi cu muchanan menor di edad, cu no ta algo normal.”

“Nos tin pensa di bay haci un Manifestacion dilanti Corte di Husticia, pa pidi un reunion cu e Huesnan pa despues no wak kico ta e siguiente pasonan cu nos lo tuma.”

El a sigui bisa: “Nos ta bayendo tur Departamento necesario, tur instancia necesario pa wak kico nan punto di bista ta pa wak kico e siguiente paso ta. Nos a trek e bel tur caminda, y ta lastima pa bisa cu e problema di Abuso Sexual no ta haya atencion na Aruba.”

Gomes a mustra cu nan a yega di reuni cu Parlamento unda a bin tende cu tur cos ta cla pa bin cu cambionan.

A tende Ministro Paul Croes mustra cu ta bay aloca cierto suma pa bin cu cambionan na e.o. Bureau Sostenemi. Pero tur esaki a djis keda na ‘palabra’. Ta yega momento cu no por haci mucho mas di loke ta haciendo caba, pero esey no kiermeen cu lo bay stop tampoco.

Momento a yega awor pa acerca comunidad pa asina pueblo lanta y yuda nan pa sigui bringa contra Abuso Sexual na Aruba, y pone presion riba esnan cu tin e cambio den nan man.

Tur e promesanan di e.o. Ministro Paul Croes a keda na ‘promesa’. Tempo a pasa y keto bay tur cos ta mescos. Ta lamentable pero e tema aki no ta hayando atencion, y ta fuel nos den profunidad pa mira con famianan ta sufri y muchanan ta keda wordo abusa sexualmente.

Den otro articulo tambe el a menciona encuanto e reunion cu Ministro di Husticia Dowers, kende a bisa cu NO tin scarcedad di personal den Departamento di Jeugd- en Zeden Politie. Pero esnan cu ta entrega keho, ta sigui keha con poco personal, y tambe falta di material tin pa haci trabao.

Segun Lisette Gomes, e Fundacion a reuni cu Specialista Dr. Rafael-Croes tambe, kende ta e specialista den e casonan aki, y ta hopi duele pa bisa cu e ta wak pa siman un promedio di DOS CASO.

Pues cada siman, dos mucha tin di acudi na e Specialista relaciona cu casonan di Abuso Sexual. Esaki por mustra cu e situacion di actonan inmoral contra muchanan ta sigui socede!

Recien mes despues di sentencia den Corte, unda a duna castigo di 3½ aña di castigo, Hues mes a bira y dirigi su mes na miembronan di prensa presente, y bisa cu ley mes ta bisa cu ta 2 aña di castigo e burdugo tin di haya. Pero Fiscal a logra pa exigi mas cu esey, y Hues tambe a cumpli cu e demanda.

Pero na Hulanda tambe tin problema cu e castigonan abao pa hende cu ta Abusa Sexualmente di Mucha. Pero segun Lisette Gomes, e diferencia ta cu na Tera Frieu, nan tin yudanza pa e criminalnan, cu e tin di haya guia pa tanto tempo, pa e no por ripiti su actonan den futuro.

Fundacion Lisette Gomes contra Abuso Sexual di Mucha, a splica DIARIO cu nan a contact UNICEF pa mira ki presion nan por pone na Aruba.