Publication: Tuesday, 7 February 2017.

El a ataca empleada di Delta na New York

ORANJESTAD (AAN): Un turista cu siman pasa Diahuebs a sali for di Aruba rumbo pa JFK Airport na New York, a haye den problema serio y awor ta encarcela na Merca, cu e riesgo di haya te cu 4 aña di prison.

E homber Robin Rhodes di 57 aña, tabata di vacacion na Aruba y siman pasa a subi avion rumbo pa Merca. Su vuelo ta pasa prome na JFK Airport na New York, pa despues bay cu un avion di Delta Airlines rumbo pa Boston, Massachusetts.

Ora cu Robin Rhodes a yega na JFK Airport, e tabata sperando riba su vuelo pa Boston, y diripiente a dicidi na ataca un empleada di Delta.

E empleada Rabeeya Khan a wordo ataca den su oficina na Delta Sky Lounge. E dama Rabeeya Khan ta traha como un cleaner na e terminal.

E dama tabatin un hijab bisti riba su cabez, y tabata sinta den su oficina ora cu inespera e pasahero Robin Rhodes a bin na e porta y grita cu palabra malo: “Are you **** sleeping? Are you praying? What are you doing?” Despues di esey Robin Rhodes a dal e porta un mokete, cu a bay dal e parti patras di e stul di e empleada.

Autoridadnan ta mustra cu ora e empleada Khan a puntra Rhodes kico el a haci na dje, e homber a contesta: “You did nothing but I am going to kick your **** ass.”

E ora Robin Rhodes a scop e empleada den su pia drechi. Den un esfuerzo pa e move for di dje, el a bay den skina di e oficina. Pero e pasahero Robin Rhodes a scop e porta, a drenta den e oficina y a bay blokea e empleada pa e no sali.

Ora un persona a yega na e oficina y a trata na calma e pasahero, el a move un tiki di e porta, y e ora e empleada Khan a core di e oficina y bay na e Front Desk di e lounge. Aki e pasahero Robin Rhodes a core bay su tras y a bah na su rudia y el a purba na haci mofa y imita con Musulmannan ta haci oracion y a grita palabra malo bisando “*** Islam, *** ISIS,” y a mustra cu President nobo tey pa elimina nan tur.

Polis di Port Authority a aresta e homber, y ta wordo acusa awor di asalto di 3-grado como un crimen di odio, tambe mas acusacion, etc.

Gobernador Mario Cuomo di New York tambe a condena loke a pasa na JFK Airport aki y a bisa cu crimen di odio no ta wordo tolera na New York. E ta hasta trahando riba un ley nobo pa haci atakenan riba empleado di Airport bira un crimen cu castigo di 7 aña di prison.

Estadistica di FBI ta mustra cu den ultimo cinco aña tabatin como 347 incidente riba empleadonan di Aeropuerto, Bus y Trein.