Publication: Monday, 13 February 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Sra. Webb, victima pa di 4 biaha di atraco na cas, a relata di kico el a pasa aden y por a sinti for di dje kico ta henter e situacion.

Sra. Rita Webb a conta DIARIO en corto despues di algun dia cu el a pasa den un situacion basta fastioso.

Sra. Webb a keda hopi traumatisa. El a gradici Minister Dowers cu el a bin cerca dje. Asina mes e ta traumatisa door di e slanan cu el a haya. E ta pidi pa por fabor, ta di cuater biaha el a wordo atraca, tres biaha den su cas y e no por cu e situacion mas.

Sra. Webb a splica cu su yiu homber a caba di sali y den 15 minuut, el a bay cera e porta di cushina y un di e guynan a habri e porta. Ora cu el a habri e porta, el a bent’e abao y un otro a sali tras di palo di den bisiña su cas. El a bula bay den su cas. Un a cohe na su cabey, lastr’e manera el a haya ta bon, dal’e den su cara y pidi’e placa, bati su cabes na muraya y nan no a bay cu nada. Placa nan tabata kier. A maltrat’e si.

Sra. Webb no tin problema cu ningun hende. E ta hende di tur hende. Tur muchanan di bario stim’e, y nan tin hasta e nomber di “Nana” pe den e vecindario.

E hendenan aki ta papia bon Spaño. Tur cu bin na preto, handschoen, tur cos poni y no por a distingui color, tatuahe, ni nada. Un a bisa pa saca su revolver, pero e señora no por a mira nada. El a sinti si cu nan tabata coba den kitchen cabinet y un otro ta bisa pa corta su cabes abao.

E señora no por a mira ki rumbo nan a coy. El a lastra bay na porta di sala, habri e porta y grita bisiña, kende a bin y lant’e for di abao. Grita so e tabata grita, sra. Webb a splica.