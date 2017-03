160 caso di ZIKA confirma na Aruba

Publication: Tuesday, 21 March 2017. Categoria: General

Aunke no por papia di un epidemia

ORANJESTAD (AAN): Eugene Maduro, di e seccion di epidemiologia y investigacion di e Departamento di Salubridad Publico, a splica cu dunadonan di cuido ta confirma casonan di Zika despues cu esaki pasa door di un test na laboratorio. E casi 160 casonan indica a wordo confirma via laboratorio.

Ta prome biaha nos a haya e cantidad aki. Den 2016 tabata tin 24 caso confirma.

Zika ta un malesa of un infeccion dinamico cu cada rato tin informacionnan nobo ta bin acerca y a base di conseho di experto, cu e interpretacion di e resultadonan ta diferente y a sali cu 160 caso confirma di Zika na Aruba.

No por papia di un epidemia, pasobra, segun Eugene Maduro, tin cierto analisisnan cu e departamento di epidiemiologia ta haci y te ainda no tin tres siman consecutivo riba e liña cora manera cu ta wordo yama, cual ta e liña cora di epidemia.

Si berdad cu tin un cantidad di notificacion ta drentando, pasobra hopi hende ta yega cu keintura, cu rash, cu nan por haya un wowo cora, nan por haya dolor di weso y eseynan ta sintomanan cu eigenlijk e dokter di cas mester duna un diagnostico clinico y a base di e sintomanan aki, nan ta wordo notifica como un malesa di dengue, chikungunya of Zika sospechoso, te ora cu e wordo confirma pa laboratorio.

Tin hende no ta yega

Tin hende no ta yega na dokter, pasobra ta conoci cu nan ta bisa cu nan ta bay dokter y e dokter ta bisa cu e por ta un alergia of e dokter ta bisa cu no ta necesario. Tin cu ta yega pasobra ta haya e notificacion di e dokternan di cas. Di e 800 y pico notificacion cu a haya, mayoria di nan a wordo raporta door di dokternan di cas. Nan ta conciente cu tin un malesa andando cu tin di haber cu keintura y rash, cu nan ta sospecha cu e por ta Zika.

Riba lista internacional

Aruba ta riba e lista internacional di PAHO, WHO. For di e prome caso di Zika cu a haya na Aruba cu tabata na Februari 2016, Aruba a bin aparece riba e lista di paisnan cu tin transmision di Zika activo.

Ki ora ta bay den accion

Maduro a splica cu departamento di Salud Publico tin un plan nacional pa combatimento di sangura. Nan tin diferente reunion andando y pa wak e ora ki ora exactamente lo bay over riba e protocol di bay spuit full Aruba. Tin diferente departamento di salud publico envolvi y hunto nan lo dicidi e ora ki ora ta e miho momento pa cuminsa cu accion.

Esnan cu ta infecta

Parti di investigaciont a ora cu e persona wordo notifica, nan ta wordo yama door di Servicio di Malesanan Contagioso y asina ta haya mas informacion concreto, si e persona aki por a biaha si of no. A base di entrevista directamente cu e pashentnan, por haya sa e informacion aki.

E sa pasa y ta pasa cu nan ta wordo contacta pa duna informacion.

Kico mas por wordo haci

E sangura ta activo henter aña y no ta mara na yobida. Semper y cuando despues di yobida si bo ta wak cu e criaderonan ta bira mas hopi y e sangura ta cuminsa broei. E sanguranan ta bira adulto y e transmision ta mira mas activo. Pues, e sangura tey presente henter aña na Aruba.