ORANJESTAD (AAN): E caso penal contra e homber Colombiano biba na Aruba L., sospecha di a abusa un mucha muher menor di edad, un biaha mas a keda pospone. Esaki pasobra ainda e interogacion cu mester tuma lugar na Hues Comisario no a keda cla.

E acusacion di Fiscal contra L. ta cu entre 2011 te 2013, L. a acusa di e mucha. Aña pasa na December 2016, Fiscal a bisa Hues cu a base di e raport di Instituto Forence Hulandes (NFI), e kier pa scucha e dokter di mucha dilanti Hues Comisario pasobra e dokter su observacion ta varia cu esun di NFI.

A base di e informacionnan di NFI, Fiscal a pidi Hues pa laga L. liber pasobra e chens ta existi cu no tin suficiente prueba. Hues a manda e caso pa Hues Comisario haci e interogacion y a laga e sospechoso liber. For di December 2016, L. ta liber y ainda no tin un fecha stipula pa tratamento di e caso.

CASO BOLBE POSPONI:

Fiscal a bisa Hues cu ainda e interogacion, cu mester a sosode na Hues Comisario, no a keda cla. Fiscal a splica cu a manda e preguntanan via mail pa e dokter di mucha pero ainda e dokter no a duna contesta.

Hues a remarca na Fiscal cu ainda e dokter no a worde nombra. Esaki ta mustra con complica e proceso aki ta bayendo. Abogado mr. Lejuez a bisa cu e no tin nada contra y cu e kier pa laga sa adelanta. E caso a bolbe worde posponi pa tempo indefini.

Mama di e victima a presenta den Corte y el a bisa cu e ta preparando e documentonan necesario pa haci demanda di daño. El a bisa cu el a haya carta di Ministerio Publico cu ta informa cu e por haci demanda.

Hues a bisa cu caso ta keda posponi pa tempo indefini y lo worde manda back pa Hues Comisario.