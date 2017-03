Publication: Tuesday, 14 March 2017. Categoria: Judicial

A presenta situacion cu no por a sigui

ORANJESTAD (AAN): Despues di basta interogacion di parti di Hues, na dado momento e caso penal contra e muher di inicial K. di 33 aña, mester a keda posponi.

E muher aki ta desmenti di a abusa di un mucha muher di 12 aña.

Den sala di Corte e mama di e mucha victima tabata yora y tabata bisa Hues cu e muher ta gaña. Durante tratamento di e caso, Hues a menciona cu tin un raport di psycologo riba K.

Abogado mr. Illes a bisa Hues cu e no sa nada di e raport aki. E abogado despues di a reuni cu K. a pidi Hues pa pospone e caso pa asina e por analisa e raport bon y papia cu su cliente.

MAMA DI VICTIMA NA YORAMENTO:

Fiscal a bisa cu e acusacion contra K. ta cu el a abusa di un mucha muher bao di 12 aña entre 26 Juli 2015 y 30 September 2015.

Mama di e victima tabata presente den sala di Corte hunto cu su casa. E mama tabata yora. Ora cu Hues a puntr’e kico ta e demanda di daño, e mama na yoramento a bisa Hues cu K. a causa hopi daño na su yiu.

Victima afecta: E mama a bisa Hues cu su yiu muher tabata pinta cu e kier muri. Hues a bisa cu e ta compronde cu e ta hopi doloroso pero Hues kier sa cuanto placa e mama kier demanda. El a bisa cu e yiu muher ta afecta y mester tratamento. Hues a bisa cu e kier riba papel cuanto placa. Hues a bisa cu e por ta zona un poco duro pero a base di ley mester di esey. E casa di e mama a bay dilanti y mustra papelnan pero eseynan no ta suficiente. Hues a base di preguntanan haci por a saca afor cu nan kier daño inmaterial di 50 mil Florin. E casa a bisa Hues cu ainda e yiu ta bou tratamento.

ABUSO:

Hues a puntra e sospechoso K., si ta berdad cu el a abusa di mucha muher di 11 aña. Hues a mustra cu K. a haci actonan inmoral cu e mucha y a penetra e mucha cu su dede. Tambe a laga e mucha mira peliculanan pornografico.

a desmenti tur esaki. El a bisa cu un trahador social a hib’e biba na e cas aki. E tabata biba eynan 3 luna. E mama di e victima a bisa cu no ta berdad. Hues a puntr’e si e tabata conoce e famia.

E mama na yoramento a bisa cu K. ta gaña.

Hues a mustra cu e mucha a bisa cu ariba insistencia di K., el a keda sin bay school. Segun K. esey no ta berdad. E mucha a bisa cu K. a bis’e no drenta school y a bay busk’e na school y nan a bay dal ronchi. Segun K. e tabata bay busca e mucha na school ariba peticion di e mayornan. E tabata usa e auto di e tata. K. mes tabatin un pick up blauw.

Riba preguntanan di Hues, K. a admiti di tabata core cu e mucha den e pick up blauw ora nan mande bay supermercado. Hues a puntra si nunca a bay core rond cu e mucha pa haci algo. Segun K. mas o menos 6 biaha el a bay busca e mucha cu e auto di e tata.

For di interogacion di Hues, K. a bisa cu un biaha so e mucha a sunchi na su boca y a core bay. Segun K. el a haya esey hopi straño pero no a haci nada.

Hues a puntra pakico e mucha ta bisa cu K. a haci actonan inmoral cun’e. Segun K. e no por compronde. El a bisa cu for di e documentonan di hospital ta mustra cu ta su primonan a mishi cun’e. El a desmenti di a bay cu e mucha na Mangel Halto. E mama a reacciona di biaha y a bisa cu K. ta gaña.

Hues a mustra cu e mucha a skirbi un carta caminda e ta bisa cu K. a hib’e na apartamentonan na Simeon Antonio. El a bay mustra Polis e apartamentonan ey. Hues a mustra cu e pick up a worde mira varios biaha eynan. Segun K. el a fiya e pick up na otro.

Sospechoso ta bi sexual: Hues a mustra cu segun e mucha, K. a usa un dildo riba dje. K. a desmenti cu a usa dildo riba e mucha. Hues a mustra cu un otro persona a bisa cu K. tabatin un dildo. K. a bisa cu no ta berdad. Hues a puntra K. kico ta su preferencia sexual ta. K. a traha un cara y despues a bisa cu e ta bi sexual. El a bisa cu e tin relacion cu muher pero no cu mucha.

Hues a puntra pakico e mucha ta bisa cosnan contra K., K. a bisa cu esey Hues mester puntra e mucha. El a bisa cu e ta sera 8 luna y por a influencia e mucha hopi.

Mucha lo tin relacion scondi? Abogado mr. Illes a puntra K. si e mucha a cont’e cu e tin relacion cu un homber. Segun K. e mucha a bisa cu e tabata spijbel pa bay school y tabatin relacion cu un primo di 18 aña.

Hues a remarca pakico K. no a bisa esey na Polis. Segun K. riba papel di hospital esey ta para. Hues a bisa cu riba papel di hospital no ta bisa esey sino e situacion di e mucha.

Raport psycologo: Hues a bisa cu tin un raport psycologo pero abogado mr. Illes a bisa cu e no sa nada di esey. El a bisa cu e ta duna abogado un tempo pa repasa esaki cu e sospechoso.

Despues di un rato Hues a bolbe y abogado a bisa Hues cu despues di a consulta cu su cliente, e kier pa pospone e caso pa por studia e raport bon. Fiscal a propone 16 Maart lo sigui cu e caso den oranan di merdia.

Hues a bisa cu e ta compronde punto di bista di abogado ya cu e raport di psycologo ta basta largo. Hues a bay di acuerdo pa pospone e caso pa e siman aki 16 Maart.