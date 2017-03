Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: Judicial

El a pidi permiso na Hues

ORANJESTAD (AAN): Kico ta pasando na Prison di KIA? Esaki ta e pregunta cu bo ta haci ora den Corte resulta cu preso ta bin for di KIA mainta pa su caso penal y no ta haya desayuno.

SOSPECHOSO ATROBE SIN COME:

Na December 2016 caba, abogado a cuestiona e hecho cu su cliente a presenta den Corte sin cu na KIA el a haya desayuno. E tempo ey Hues a lamenta esaki masha hopi y a bisa Fiscal pa check kico ta pasando na KIA.

Atrobe sin come: Aparentemente nada no a sosode pasobra atrobe e mesun preso a presenta sin come. Abogado mr. Carlo e biaha aki a presenta den Corte cu 2 boter di suplemento nutricional “Ensure” pa e preso.

Promer cu tratamento di e caso, mr. Carlo a pidi atencion di Hues pa e hecho cu su cliente un biaha mas ta worde treci KIA sin cu el a haya desayuno. E abogado a bisa Hues cu un rato promer e tabata cerca e sospechoso den cel patras den Corte y e sospechoso a bis’e esey. E abogado e ora ey a dicidi di bay un supermercado y a cumpra dos Ensure.

El a pidi Hues permiso si e por duna e sospechoso esakinan pa e por bebe.

Hues y Fiscal impresiona: Tanto Hues como Fiscal a keda impresiona pa e gesto di abogado, kende no tabata nada contento cu un biaha mas su cliente e no a haya desayuno. Hues a duna abogado mr. Carlo pa duna e sospechoso.

Ta increibel cu ta laga preso bay Corte sin cu e ta haya desayuno. No ta promer biaha cu algo asina a sosode y ta motibo di preocupacion. Hecho ta cu un persona ta worde sera pasobra el a haci un delito y mester haya castigo. Sinembargo no ta humano cu e no ta haya desayuno. E hecho cu e mester bay Corte pa su caso, no ta costa nada di parti di KIA pa laga e sospechoso bay cu un pan pa e come na Corte.

Ta asina cu Hues tin planea un reunion cu KIA y por spera cu e asunto aki lo worde treci dilanti pa yega na un solucion.