Publication: Thursday, 9 March 2017. Categoria: Judicial

ORANJESTAD (AAN): Luna pasa e caso a keda posponi pa awe mainta cu e agente di Polis, B., ta presenta dilanti Hues pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje.

Luna pasa Fiscal a pidi pa pospone e caso door cu ainda e procesverbaal no tabata cla y ademas di esey, abogado tabata kier a scucha un testigo.

ACUSACIONNAN:

Viola dama: E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra B. ta: cu riba 10 November 2016, el a viola un dama. Fiscal a bisa cu B. a presenta na un cas den Rancho y a exigi pasaporte di e dama. Despues el a bisa cu e dama tin cu bay cun’e den patruya. El a bay cu e dama na un lugar bandona na Ponton y eynan el a hiba e dama patras den e patruya y a force tene relacion sexual.

Arma cu 30 bala: Fiscal a bisa Hues cu e otro acusacion contra B. ta cu entre 1 Januari 2009 y 2016 como agente di Polis, e tabatin un otro arma na su cas y 30 bala. Fiscal ta considera esaki malversacion di un arma di Polis.

Scucha testigo: Abogado mr. de Hoogd a bisa Hues cu tin un testigo cu e ta desea pa scucha. El a bisa Hues cu tabatin e homber A. den e cas kende por bisa kico a sosode. E abogado ta haya straño cu e homber no a worde scucha como testigo. E abogado a pidi Hues cu si ta posibel laga e persona presenta den Corte na momento di tratamento di e caso pa e worde scucha.

Fiscal a bisa cu e no tin nada contra pa scucha e testigo pero lo por scuch’e na Hues Comisario. Hues a bisa cu e ta manda e caso na Hues Comisario pa scucha e testigo.

Pidi laga agente liber. Tambe mr. de Hoogd a pidi pa suspende detencion di su cliente. El a bisa Hues cu e agente di Polis a bay na un cas cu ta conoci pa prostitucion. E dama ta bisa cu e agente lo tabatin arma y a saca arma. Pero tin testigonan, colega Polis, cu recientemente a declara cu e agente no tabatin arma. Tambe e cuestion cu e lo tabata bou influencia di alcohol, ningun hende ta bisa algo di esey. Na opinion di abogado, B. ta para riba cu e no a haci nada. E abogado ta haya cu for di November 2016, B. ta sera y ta haya cu e por worde poni liber pendiente di e caso.

Fiscal opone. Fiscal a bisa Hues cu e ta contra pa laga B. liber. Fiscal a bisa cu e dama a bisa cu el a kere cu B. tabatin un arma door cu e tabata agente di Polis. El a sigui bisa cu tin dos testigo cu a bisa cu e agente a pidi pa pasaporte. Fiscal ta haya cu B. mester keda sera pasobra ta un caso serio.

E agente B. mes a bisa Hues cu no ta berdad cu el a malversa arma. El a splica cu e arma cu a hay’e ta di Cuerpo Policial cu el a haya hopi aña pasa pa traha cun’e. E ta para riba cu e no a malversa.

CASO POSPONI:

Hues, despues di a scucha Fiscal, abogado y e agente B., a bisa cu e ta rechaza e peticion pa B. haya libertad. Hues ta haya cu tin motibonan di peso. El a bisa cu e ta pospone e caso pa awe 9 Maart 2017.

DIARIO lo cubri e caso y lo informa lectornan tur loke a sosode den sala di Corte.