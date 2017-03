Publication: Wednesday, 8 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Diamars atardi a tuma lugar apertura di Medical Office Building (MOB) di Hospital Dr. Horacio E. Oduber, un edificio nobo cu atende necesidad di espacio di hospital.

Den presencia di Minister di Salubridad Publico, Drs. Alex Schwengle y demas invitado, prensa a haya un “mini-tour” di e facilidad nobo y moderno, cu a caba di habri nan portanan.

Minister Schwengle a bisa cu esaki ta un dia hopi importante, no solamente pa motibo di apertura di e edificio nobo, pero tambe mester para keto un momento pa refleha riba e hecho cu Aruba tin un hospital asina bon traha, cu 40 aña despues ainda ta para solido.

E Minister a conta cu e tin un editorial colga den su oficina, skirbi na Papiamento, skirbi na añanan 60, na unda cu poblacion a trece algun reclamo y preocupacion dilanti pa loke ta trata cuido na Aruba. Y ta mesun temanan di tempo cu Minister a dicidi di drenta politica na 2013, y asina el a keda asombra y puntra su mes con por ta asina cu nan tin añanan ta traha duro como pais pa hiba e cuido medico dilanti, sea docter, enfermeronan cu a bay cu pension of esnan cu ta trahando actualmente. E ta bisa cu tin biaha nos mester para keto y balora loke nos tin, y habri wowonan y mira un tiki mas leu cu Aruba, manera otro paisnan, y wak con nan ta lucha y compara cu tur loke nos tin. Y Aruba tin hopi, no solamente un edificio cu a wordo traha asina bon cu e por wordo uza como un bunker, pero nan ta trahando pa logra un joya mas bunita. El a bisa mester balora con bon Aruba tine, pasobra no tin un remedi cu ta existi na mundo cu Aruba no tin, tur remedi cu ta comproba cu por traha, Aruba tine, mas cu claro cu exception di algun remedi. Cierto transplante di algun organo so Aruba no ta haci, pero fuera di esey, Aruba tin tur cos. Tur cos ta wordo paga cu un sistema social, Minister a agrega.

Minister Schwengle a bisa cu Hospital ta bay ta, si ta p’e sea como docter of como Minister, hunto cu su coleganan, hunto cu Stichting di Hospital, SOGA, y tur empleado di Hospital y pafor tambe, lo trece un cuido cada biaha mas mihor. El a bisa cu nan lo traha mas duro pa convence y conta pueblo exactamente kico nan ta haciendo den luna y añanan cu ta bin, specialmente pa loke ta trata servicionan cu nan ta ofrece.

Segun Minister apertura di MOB, aunke no ta apertura oficial ainda, pasobra e edificio no ta wordo uza como MOB, pero ta inicio di uso di e MOB temporalmente pa asina traha lugar pa renova parti bieu di hospital.