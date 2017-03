Publication: Thursday, 2 March 2017. Categoria: General

Cu HSMAI 2016 Adrian Awards na New York

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa, na e mahestuoso Marriott Marquis Hotel situa Time Square, na New York. Aruba Tourism Authority un bes mas ta haya e honor di ricibi e premionan maximo pa locual ta e industria di promocion y mercadeo di industria turistico.

Esaki ta di e ‘Hospitality Sales and Marketing Association’ HSMAI, esta e tan revera Adrian Awards. Pa mas di 60 aña, Adrian Awards ta e competencia di mas grandi den mundo di hospitalidad, biahe y turismo pa tur specialidadnan manera publicidad, mercadeo digital y relacionnan publico (PR).

E galardon su meta ta pa fundamentalmente duna reconocemento y comparti no solamente desaroyonan inovativo y creativo, pero tambe e miho practicanan den e gran industria turistico. Mas di 1,300 participacion individual di cada specialidad a worde procesa for di tur skina di mundo, na unda un grupo chikito so por a worde premia sea cu bronz, plata, oro y un grupo selecto a logra captura e premio maximo cu ta e platinum award.

Aruba: Destinacion di mas galardona.

Aruba Tourism Authority a resalta durante e anochi aki como un di e organizacionnan cu a ricibi mas premio durante e anochi aki. Pa di dos aña consecutivo Aruba ta un di e destinacion turistico cu a ricibi multiple premionan durante e evento importante aki. Strategianan creativo y digital pa campañanan exitoso di promocion global manera ‘Local Short Cuts’ y e wega online ‘Insta-Adventure’ a contribui na e siguiente premionan:

Platinum Digital Marketing Adrian Award: Pa e miho campaña digital di e serie ‘Local Shortcuts’

Gold Digital Marketing Adrian Award: Pa e miho campaña digital integra ‘LocalShort Cuts’ (B2C)

Gold Digital Marketing Adrian Award: Pa social media campaign “Insta-Adventure” (Gaming)

Silver Digital Marketing Adrian Award: Pa e serie Local Shortcuts Multimedia (video, flash y animacion)

Silver Advertising Award: Pa e campaña completo di e serie Local Shortcuts (consumido, groupsales y travel trade)

E premionan aki a worde ricibi pa sr. Ed Malone, director regional di A.T.A. Norte America, sr. Tirso Tromp, director regional di A.T.A Europa y sr. Gregg Wasiak di Agencia di Publicidad Concept Farm na Merca.

Aruba ta destaca cu e reconocementonan aki, mientras cu ta competi exitosamente cu otro destinacion- y organizacionnan di mas grandi rond Mundo. Esaki ta muestra di efectividad y resultadonan faborabel cu no solamente ta genera mas bishitante, sino tambe ta yuda na colecta datonan balioso di mercado turistico rond mundo, cual ta na bentaha di Aruba su strategia diversifica. Cu esaki por entre otro genera mas trafico pa nos isla den maneranan mas eficiente, economico y rapido.

Aruba Tourism Authority kier a felicita pubelo di Aruba cu e logro aki y ta orguyoso di ricibi e premionan aki pa Aruba su calidad y inovacion pionero cu ta marcadando pauta rondo. Chikito y simpel nos por ta. Pero rond mundo nos ta worde respeta y honra. Ademas, A.T.A. kier a felicita su socionan cu tambe a ricibi premiacion durante e Adrian Awards. Renaissance Aruba Resort & Casino a ricibi oro pa nan “National Pink Flamingo Day Wedding Anniversary,” y Ewald Biemans, Managing Director di Bucuti & Tara Beach Resort, cu ta e prome persona pa ricibi un premiacion directamente. Ewald Biemans a worde entrega e premiacion pa “Leader in Sustainable Tourism” cu a worde presente pa HSMAI conhuntamente cu National Geographic Traveler.