Publication: Thursday, 9 March 2017. Categoria: General

CONTROL

ORANJESTAD (AAN): Pa varios dia caba, autoridad di Departamento di Salud Publico, hunto cu Polis, personal di DTI y Cuerpo di Bombero, a cuminza haci control riba establecimentonan cu ta bende cuminda y bebida.

Esey ta pa check si nan ta cumpli cu e rekesitonan minimo regardando higiena, protocol, seguridad, y exigencianan cu ley ta pidi pa cada trahador mantene su mes aden. Pueblo mes den su idealismo, lo desea pa e controlnan aki tuma lugar 365 dia pa aña, pa asina bo ta sigur cu e ta un control di continuidad, y asina lo por check tur negoshi cu tin riba e isla.

Diaranzon a bolbe check algun restaurant den area di Playa, y uno di nan cu no ta cumpli cu e reglamentonan minimo di higiena den cushina, a haya un advertencia. Esey a bay acopla cu e orden, pa e negoshi wordo cera. Ta trata di Garden Restaurant, cu ta situa riba Caya Betico Croes, net ora cu bo ta cuminza yega na Tarabana, banda panort di caminda. Gerencia di e negoshi a wordo ordena pa haci e coreccion necesario, y unavez cu e haci esey, un siguiente inspeccion (kizas awe mes), lo por duna OK pa e negoshi habri bek of no.