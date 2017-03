Awe Aruba lo ta hinca den e Training anual di Tsunami

Publication: Tuesday, 21 March 2017. Categoria: General

E lo envolvi hasta emisoranan di radio

ORANJESTAD (AAN): Bureau Rampenbestrijding Aruba pa medio di e comunicado di prensa aki kier a informa comunidad di Aruba cu enconeccion cu Caribe Wave 2017 trafico lo por confronta stagnacion na cierto partinan di Aruba.

Caribe Wave ta un training cu ta trata e parti di tsunami cu ta worde organiza anualmente pa e region di Caribe completo.

Aruba a participa na tur e Caribe Wavenan cu a tuma luga e ultimo añanan. Pa 2017 Aruba su participacion lo ta mas grandi ya cu diferente departamento, instancia, organizacion y companianan a confirma nan participacion sea den forma di un drill tabletop, functional excercise of full scale.

Kico e publico por spera riba diamars 21 di maart 2017 cuminsando pa 10or di mainta? Via medionan di comunicacion comunidad lo ricibi e boletinnan di informacion for di Meteo Aruba, cual ta duna tur informacion di un temblor cerca di Cuba y cu e consecuencia cu lo tin un tsunami cu lo afecta Aruba. E tsunami aki lo ta di 1 pa 3 meter halto cual lo haci daño na nos isla. Lo informa cual areanan mester worde desaloha/evacua pa evita perdida grandi di bidanan, tambe lo ricibi e informacion di cual areanan lo ta conseha pa e publico bay pa asina nan lo ta den un parti safe. Comunidad mester tene bon na cuenta cu den un caso di tsunami sigur mester evita di ta cerca di costa.

Den trafico e publico por haya su mes confronta cu diferente vehiculonan di emergencia cu ta eherciendo e tarea pa informa e comunidad pa nan por desaloha e areanan cu tin peliger pa daño.

Lo por confronta cu e hotelnan cu ta participa den full scale lo ta bezig ta evacuando na huesped- y trahadonan pa manda tur hende na pisonan mas ariba di nan edificio.

Negoshinan den e areanan cu ta premira cu lo ricibi e efecto di tsunami lo por ricibi yamada cu nan lo tin cu desaloha na negoshinan. Den e caso di dia 21 di maart e negoshinan lo no tin cu evacua directamente pero lo ta bon pa cada un cu ricibi e aviso aki por para keto un rato y planea pa un caso real di tsunami kico lo ta e pasonan cu abo lo tuma? Unda mi lo bay na un luga safe? Con mi lo bay for di e area cu mi ta aden na e momento ey? Con mi lo evacua tur hende for di mi negoshi etc.?

Bureau Rampenbestrijding Aruba ta recorda na e comunidad cu e training aki ta pa midi e tempo cu lo tuma pa pone tur e procesonan di e respectivo instancianan den funcion pa asina yega na un bista di e cantidad di bidanan cu lo por worde scapa den un caso di un tsunami di e magnitud aki.

Importante pa e publico tuma nota tambe cu si durante e dia aki net ora di e training mester pasa un situacion real di tsunami cu lo ta un menaza pa Aurba, esaki lo worde informa mesora na e publico cu esaki cu e informacion No ta un training pero un situacion real.

Bureau Rampenbestrijding Aruba hunto cu Meteo Aruba ta gradici na tur departamento, instancia, organizacion, comercio y prensa cu a pone nan mes dispuesto pa participa na Caribe Wave 2017.

Pa finalisa ta spera cu e training aki lo por habri e dialogo na cas, school, den comercio, organizacion etc. riba e topico di tsunami pa con prepara bo/nos ta den un caso cu un eventual tsunami presenta. Nos tin nos plan? Kico pa haci? Kendenan nos por yuda?

E organizadornan ta pidi cooperacion di e Locutornan cu ta On the Air na momento cu ricibi e mensahe di Meteo encuanto e Alerta di Tsunami lo siguiente:

(*) Pa participa na e parti di evacuacion segun e documento cu nan ta haya!

(*) Pidi cooperacion di e ciudadanonan cu ta den e zona di evacuacion pa yama studio y registra nan zona di evacuacion.

(*) Si ta posibel cu por a manda e lista di registracion pa nos Departamento pa 12’or di merdia na email: lcc@crisis.aw/cmo@crisis.aw.