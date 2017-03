Awemainta Damilice Mansur ta den programa “Nos Mainta”

Publication: Wednesday, 15 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Awe Diaranzon mainta, e popular programa na Telearuba, esta “Nos Mainta”, lo presenta e fotografo y comerciante Arubiano

Damilice Mansur.

Esaki en conexion cu e bunita producto ARUBIANO specialmente pa celebracion di Aruba su Himno y Bandera.

Nos Mainta su show di TV, ta di Dialuna pa Diasabra di 9:00 am pa 11:00 am live y ta ripiti atardi pa 4:15 pm y tambe marduga 4:00 am pa esnan cu ta baha warda.

Na luna di April, e show aki ta cumpliendo su di 8 aniversario den aire. E ta un programa varia, igual cu un revista di TV. Semper nan ta apoyando talento local.

Pues por sintoniza Telearuba awemainta 9:00 am pa e show di “Nos Mainta” cu Siomara Everon. Por mira e show aki tambe via e app di Telearuba tanto pa iOS como pa Android.