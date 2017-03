Publication: Saturday, 11 March 2017. Categoria: General

PROYECTO

ORANJESTAD (AAN): Ta rebiba un evento unico diasabra – dia 11 di maart – despues di hopi tempo y cu hopi entusiasmo ta e benta di arte y obranan di man traha pa e presonan di KIA.

For di un BBQ Pit completo gewelder di materialnan di bon calidad, stoel pa hardin y pintura bunita, te na tas gehaak, peluche, pechi y popchi, tur cos lo keda exponi y ta obtenibel pa publico general cumpra na e mercado net pafo di tereno di KIA for di 9:00 am te cu 1:00 pm. E intencion ta pa e benta aki tuma luga un biaha pa luna.

Loke ta mas bunita di e proyecto aki ta cu personanan cu ta deteni den KIA ta haya un oportunidad pa desaroya nan talentonan, of demostra e talento cu nan ta consciente di dje caba, y cu nan mes por mira y descubri cu nan trabao y nan talento tin un balor.

Pueblo por mira cu e ser humano cu a haci malo y a caba den KIA tin su banda bunita, su talento, su arte. E cosnan cu nan ta traha ta worde traha hunto, den un grupo, pero tin cosnan cu nan ta sigui traha riba nan den nan celnan tambe y cu nan ta comparti cu traha cu nan y concentra riba algo positivo cu ta resulta den un producto final bunita ta yuda nan relaha y distrai tambe.

E parti di autoestima sigur tambe ta bin dilanti den e situacion aki unda cu nan ta realisa cu nan por y ta traha un producto cu otro hende ta gusta, ta pidi pe y kier paga pe. E situacion cu ta worde crea ta duna nan un “boost” emocional cu ta yuda den nan reintegracion den comunidad tambe.