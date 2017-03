Publication: Tuesday, 14 March 2017. Categoria: General

INFRASTRUCTURA

ORANJESTAD (AAN): Minister Benny Sevinger den un conferencia di prensa a comenta riba e Watty Vos Boulevard.

For di 30 aña pasa a papia riba diferente proyecto pa Aruba. A papia riba Hospital nobo, a papia riba ringweg 3 etc. No tabata facil pa logra tur e proyectonan aki hunto.

E ta un punto di atencion pa e gobierno Mike Eman Uno y Mike Eman Dos. Awor por logra un sonjo cu pais Aruba tabata tin pa tur e añanan cu a pasa. Minister Benny Sevinger a splica cu ta un proceso largo a worde cana pa start e proyecto di Watty Vos Blvd. Esaki ta e proyecto mas grandi di infrastructura cu Aruba a conoce.

E ta drecha e caminda di Playa pa Ponton tambe y otro areanan. Mas leu minister Benny Sevinger a splica cu e proyecto ta bay te RIU Palace y RIU Antillas. E tin Linear Park envolvi tambe. E proyecto aki lo cambia e infrastructura di nos pais y tambe bida di nos hendenan. Miles di Arubiano y bishitante lo usa e area aki. Lo tin coneccionnan nobo pa e area den e proyecto. Minister Benny Sevinger a splica cu lo tin Bike Lane tambe.

Awor di Boulevard te cu San Nicolas por core bicicleta. Esaki sigur lo bira un di e actividadnan lo promove y kier promove. Minister Benny Sevinger a splica cu tur como parti di e team a traha duro pa logra e proyecto. A cuminsa cu Green Corridor y a sigui cu Watty Vos Blvd.