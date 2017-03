AZV a procesa 7.596 servicio bao tur tres oficina

Publication: Thursday, 23 March 2017. Categoria: General

Durante e prome cuartal di aña:

ORANJESTAD (AAN) – AZV tin tres oficina di servicio, un na Oranjestad situa na Camacuri, otro na MFA na Noord y un den Centro Medico San Nicolas.

Den entrevista cu drs. Solange Tchong, Relacionista Publico, el a splica cu bao tur tres nan a procesa un total di 7.596 servicio, durante e prome cuartal, y e ta kere cu e lo keda den e mesun marcha mescos cu tabata e caso na 2016.

Na 2016 nan a duna mas of menos entre 38 mil pa 40 mil servicio. Servicio ta encera tur loke ta sosode den bali, cerca e Front Office cu ta esun cu ta atende e publico.

Esaki kiermen cu banda di e 17.155 carchi di AZV cu mester wordo renova tin e otro servicionan, por ehemplo, den e lunanan di cambio di docter di cas nan ta haya dilanti un pick, cu extra dianan cu servicio ta wordo duna of procesonan cu tin cu tuma lugar.

E dama a subraya cu en general esaki ta bayendo den bon marcha, pero tog AZV ta keda recorda e personanan cu tin cu renova nan carchi y cu e personanan cu tin permiso di DIMAS pa ta na Aruba y ta cay bao di AZV mester percura tambe pa esaki ta na ordo cada biaha. Esaki nifica cu cada biaha cu e permiso ta bay caduca e persona mester percura, como asegurado, pa bay DIMAS na tempo pa haci e peticion pa prolongacion pa su permiso y asina igualmente na AZV.

Tambe ta asina cu tin un grupo grandi di ciudadano cu ta legitimamente inscribi den censo y ta biba na Aruba, cu tin derecho riba AZV, pero cu no ta haciendo uso di e carchi. Pero igualmente ta hopi importante pa nan busca nan carchi, pasobra ningun hende sa na ki momento por bira malo.

Pero tambe tin un trayecto cu AZV ta apoya unda cu Censo ta haci extra intentonan pa haya sa con e data ta, con nos hendenan ta si realmente ainda ta bibo of no, si ta bibando na Aruba of no. Esaki ta algo hopi bon, vooral pa AZV cu ta un partner trahando directamente cu Censo.

Un bez mas AZV ta haci un yamada na tur persona cu nan carchi di AZV ta caduca na 2017, y na e grupo cu ainda a keda pendiente di 2016 pa bin renova nan carchi. Pues un peticion pa e personanan concerni haci e tramitacion aki den cualkiera di e tres oficinanan di AZV ya menciona. E servicio na Noord ta riba Dialuna, Diamars y Diaranzon, debi cu AZV mester a haci un adaptacion, relaciona cu e capacidad di empleadonan cu e tin pero nan ta trahando riba esaki pasobra nan kier bolbe duna e servicio tempo completo.