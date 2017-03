Publication: Friday, 3 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN); — Pa algun aña caba ta wordo treci dilanti e asunto di verfmento di liñanan y indicacionnan relaciona cu trafico. E verf cu ta wordo usa tin di analisa esaki debi cu e no ta wanta mucho. Den un tempo relativamente corto esaki casi ta disparce por completo riba caminda.

DOW a yega di bisa, cu debi cu tin hopi ‘santo’ riba caminda, esaki ta pone e liñanan blanco desaparece. A yega di test tape special di 3M como alternativa, pero parce esey tampoco no a logra.

Mester busca un solucion mas rapido posibel. Den e tempo moderno y tecnologia a avansa, y mester ta asina cu mester usa producto duradero. No por hunga cu bida di hende y chofer mester tin bista constante riba caminda pa evita dalmento. Entre otro na casi tur luz di trafico no tin liña marca. E cruzada di Koningstraat y Emmastraat mes, e “dientenan di tribon” blanco pinta abao no tey mas, y casi tur siman tin accident.

Otro paisnan ta usa un tipo di cement blanco pa usa como liña, cu nunca ta kita.