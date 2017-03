Publication: Thursday, 2 March 2017. Categoria: Politica

Segun drs. Marisol Lopez-Tromp:

ORANJESTAD (AAN) – Cu un ehemplo chikito drs. Marisol Lopez Tromp a ilustra e hecho cu tin proyectonan cu no a bay door, bao Gabinete Mike Eman, y aworaki cada minister ta goberna riba su mes mientras cu nos prome mandatario no ta percura pa trece coordinacion den su mesun gobierno.

Den conferencia di prensa di Partido POR, drs. Lopez- Tromp a señala cu algun aña pasa, tempo cu gobierno a cambia, el a entrega dos mapa na minister, pa sigui cu proyectonan grandi pa Aruba.

“Un tabata e mapa di nos centro di cuido na San Nicolas pa nos ancianonan y nos personanan cu limitacion. E tabata importante pa e proyecto sigui cana, pa e caba na bienestar di nos grandinan y nos personanan cu limitacion. E proyecto aki a wordo entrega na sra. Hooyboer-Winklaar. Otro mapanan tabata pa bin cu un scol basico nobo, y pa busca un lugar pa e scol aki pasobra placa tabata tin pe, pa wordo ehecuta den e añanan nos dilanti. Un proyecto necesario pa nos muchanan mirando con grandi nos clasnan ta actualmente. E proyecto di centro pa nos grandinan a keda ehecuta y esun di scol nunca a bin, pasobra e placa a bay pa otro destinacion, gobierno a dicidi use pa Caya Grandi cu tambe ta un proyecto cu a dura hopi aña”, drs. Lopez- Tromp a señala.

El a expresa cu e esencia cu e kier a trece dilanti ta, cu si gobierno no ta traha planifica, no tin un maneho, ningun hende sa unda e kier bay.

“Anto bo ta yega planta riba bo ciudadanonan decisionnan tin biaha tuma ad hoc anto pensando cu esaki lo bay salba bo periodo te cu eleccion. Si nos ta tuma decisionnan duradero no mester tin miedo. Bo ta bin cu nan parlamento, bo ta discuti nan habri pasobra tin proyectonan cu ta bay dura añanan despues, hasta ora cu bo no tey mas, 20 of 30 aña despues, kizas nos yiunan ta bay ta gobernando e tempo ey y finalizando, trahando of tene nan bezig cu e proyectonan y plannan aki”, e dama a subraya.

Drs. Lopez- Tromp a indica cu importante ta pa trece padilanti cu tur e problemanan cu nos tin aworaki a cuminza den e cas di gobernacion aki mes pa motibo di no fiha prioridad, no fiha un maneho coherente entre e ministernan, laga cada ken haciendo su mes boluntad y na momento cu e bira conflictivo ta bin problema mientras cu Minister Presidente ta ausente, y no ta percura pa coordinacion di su mesun gobierno.