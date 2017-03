Carchi di salud ta obligatorio prome cu traha den benta di cuminza

Publication: Friday, 17 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN): Un trahador cu presenta pa su carchi di salud na Departamento di Malesanan Contagioso mester tene cuenta cu diferente cos.

Nan no por djis bishita e departamento y bay traha. Ta ora nan tin e carchi di salud, e ora nan mag di cuminsa traha.

Hopi biaha nan ta bin na e departamento pa busca nan carchi.

Nan no ta hinca hende cu nan no sa con e ta, hunto cu esnan cu ta bon gekeur. E duracion di esaki ta un aña. Despues di un aña, ta bin bek, pero pa haci test di sushi.

E ta dura dos pa tres siman prome cu haya e carchi. Semper ta avisa nan pa nan presenta tres siman prome cu e carchi caduca pa nan por hay’e na tempo segun Marlyn Peñafiel di Departamento di Malesanan Contagioso. .

Bayendo bon

Tin como 14 mil persona como foodhandlers. Pa loke ta haci control, hunto cu e averahe cu tin den file, e ta mustra cu e ta bay bon.

Ley ta bisa cu e doño di trabao ta responsabel pa manda su hendenan. Departamento di Malesanan Contagioso ta haci control y check up. Pero e responsabilidad ta keda di e restaurant of cualkier un caminda cu nan ta traha. Nan ta responsabel pa manda nan. E departamento no ta bay yama cada biaha bisa cu e carchi ta caduca. Ta responsabilidad di cada persona.

Peñafiel-Geerman a sigui splica cu e hendenan mester mustra nan ID, pa nan haya e carchi. E personanan cu mester saca nan carchi, tin cu busk’e personalmente, pasobra ta keda un documento di e persona individual. Na e departamento ora cu haya e carchi, no por duna un otro copia, pasobra e proceso no ta duna pa haci e copia di e tarheta di salud. E ta uno solo biaha. Pesey no ta duna otro persona. Si e no por, ta bin cu ID di e persona y e tin cu firma cu el a ricibi’e. Pasobra despues cu e wordo perdi, no tin copia di esey mas. E tin cu haci’e full di nobo, segun Peñafiel-Geerman.

E departamento te ainda, den e cuatro simannan ey, el a bay hopi bon, pa loke ta encera e carchinan.