Castigo pa grupo envolvi den traficacion di casi 27 kilo di cocaina

Publication: Thursday, 23 March 2017. Categoria: Judicial

No ta pasobra no tin droga den maleta kiermen bo no ta culpable!

ORANJESTAD (AAN): Un grupo cu a bin for di Europa pa busca droga y hiba back, a worde gara na aeropuerto cu maletanan carga di cocaine. E grupo aki a traha na un forma hopi organiza pero asina mes miembronan di Douane na aeropuerto a gara nan. Ta trata aki di e hombernan G.D., A.D., G.M. y e muher S.R.V.

Tratamento di e caso a tuma lugar algun siman pasa y Hues a dicta sentencia caminda e ta haya nan tur culpable aunke tin di e sospechosonan cu no tabatin droga cun’e pero Hues ta haya cu e tabata forma parti den e organizacion di e transporte.

TUR A TRANSPORTA DROGA HUNTO:

Hues a bisa cu e pregunta den e caso aki ta, si mester sali for di e punto di bista cu cada un sospechoso a actua individual of cu nan a actua den grupo. Ta asina cu den algun maleta tabatin droga y den otro maleta no.

Hues a bisa cu e ta conclui cu aki ta trata di un transporte den grupo, caminda tur miembro di e grupo tabata conciente cu tabata transporta cocaina y a coopera cu e plan. Hues ta haya cu nan tur ta complice.

CASTIGO:

Hues a cuminsa cu e homber A.D. y a bisa cu e ta haya A.D. culpable di ta complice di transporte di casi 27 kilo di cocaine. Ta asina cu Fiscal a exigi 5 aña di prison. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu seriedad di e caso. Tambe Hues a tene cuenta cu sentencia recien di Corte di Husticia di Aruba pa casonan parecido y a condena A.D. na 4 aña y 6 luna di prison, kitando e tempo cu el a pasa den detencion preventivo.

E castigo ta 6 luna menos cu e exigencia di Fiscal.

E sospechoso G.D. tambe Hues ta haya culpable di transporta droga. Hues a bisa cu e ta tene na cuenta cu G.D. no tabatin asina hopi cocaina compara cu e otronan y for di investigacion ta sali na cla cu e no tabata envolvi den e preparacion di e plan. Pesey Hues no ta haya G.D. culpable pa e casi 27 kilo di cocaina sino 10 kilo. E 10 kilo, na opinion di Hues ta loke G.D. hunto cu su ruman A.D. a transporta. Hues a condena G.D. na 2 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA.

Hues a mustra cu e sospechosonan G.M. y S.R.V. no a haya droga pero si nan tabata presente ora di traha e plan. Hues a bisa cu S.R.V. a bin Aruba y tabata worde mantene pa un tal Raul cu ta e organizador. Door cu S.R.V. tabata den e reunion di e organizamento di e transporte di droga, Hues ta haya cu S.R.V. su droga a worde hinca den maleta di otro. A paga su pasashi pa bin Aruba. Tur esaki ta haya cu Hues ta haya cu S.R.V. ta forma parti di e grupo.

Na opinion di Hues, e hecho cu no a haya droga den S.R.V. su maleta no kiermen cu e no ta culpable. Hues ta haya tanto G.M. como S.R.V. culpable di ta complice di e transporte di e casi 27 kilo di cocaina. El a condena nan igual na A.D. esta 4 aña y 6 luna di prison.