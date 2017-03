Publication: Wednesday, 8 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD (AAN); Decision a cay Diamars atardi, y e evaluacion a conduci na introduccion di ‘debitcard’.

Desde introduccion di AZV na aña 2001, AZV ta aporta pa medio di un compensacion financiero den e gastonan di cuminda y bebida pa aseguradonan y nan acompañante social ora nan haya aprobacion di AZV pa bay exterior pa haya tratamento medico. E compensacion financiero aki (daggeldvergoeding) AZV ta duna como un servicio na e cliente.

Pa facilita e proceso di administracion di AZV y di e hospitalnan den exterior, como tambe pa evita tur keho cu tin tocante e compensacion financiero di AZV, AZV na comienso di e aña aki a tuma e decision pa traha cu ‘vouchers’. Sin embargo, despues di un periodo di prueba y un evaluacion extenso, awor AZV ta dicidi pa bay over na e introduccion di ‘debitcards’.

Loke e nifica: Cu desde awor en adelante tur asegurado di AZV cu tin aprobacion di AZV pa haya cuido medico na Cali, Colombia lo haya e compensacion financiero den forma di un ‘debitcard’. Lo por haci uzo di e ‘debitcard’ den e cantina di e hospital, na diferente restaurant y of supermercado. Ta keda liber na e asegurado si ta haci uzo of no di e ‘debitcard’ ofreci door di AZV. AZV ta convenci cu pa medio di e introduccion di e ‘debitcard’ e ta cumpli cu su servicio na su asegurado dunando e mas opcion awor compara cu e sistema di ‘voucher’.