Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Diabierna mainta Louanne Gomez-Pieters, directora di Departamento di Impuesto, a ricibi varios pregunta riba e status di e asunto di e beslag cu Departamento di Impuesto tin na banco pa loke ta Insel Air.

El a informa cu tabata tin algun reunion cu a bay den hopi bon ambiente cu e accionistanan di Insel Air, caminda cu nan a duna di conoce cu nan ta trahando duro di nan banda tambe pa cumpli cu palabracionnan haci cu e departamento y cu por a bin yega na un acuerdo caminda cu a cumpli cu e puntonan menciona den nan reunionnan cu consecuentemente por a duna tambe e ora green light di nan banda pa lanta e beslag cu tin poni na e cinco banconan cu tin na Aruba, cu asina por duna Insel Air tambe e espacio pa por cuminsa opera y tambe paga e trahadonan aki na Aruba pa nan por sigui e ora cu nan plan di rescate pa por salvaguardia operations aki na Aruba.

Esey a sosode ayera tardi. A comunica esey cu e banconan concerni y tambe cu Insel Air, caminda cu nan a wordo informa di e pasonan cu Departamento di Impuesto a tuma, segun e palabracionnan cu nan tabata tin.

Kico a sosode

Gomez-Pieters a splica cu tin dos tipo di beslag. A pone beslag no cerca e cliente cu ta debe impuesto y tin beslag tambe roerend en onroerend, cu ta propiedad mobil y propiedad inmobil. Esey ta beslagnan cu ta wordo poni cerca e cliente mes. Den e caso aki, e beslag roerend, esta propiedad mobil, ta keda cu e beslag. E benta a wordo posponi. Esey ta algo cu ta keda para tambe den leynan na momento cu no cumpli cu palabracionnan, por sigui den e trayecto di benta. E beslag onder derden, esta banco, ta loke a wordo revoca, pa por duna espacio na Insel Air pa tin tambe transaccionnan financiero riba nan cuenta di banco, pa pago di salario di nan empleadonan.

Areglo di Pago

A yega na un areglo di pago y tambe tin un plan di rescate tambe pa e banconan cu mester sigui mensualmente, pasobra manera cu tur hende sa, loonbelasting, BBO, tin cu wordo declara y paga riba 15 di e siguiente luna. Palabracionnan ta si cu Insel Air lo keda cumpli cu su obligacionnan fiscal mensualmente y tin un plan di rescate e ora tambe pa e debenan cu ta atrasa cu tambe por cuminsa paga eseynan.

Segun Gomez-Pieters, ta duna un reto na momento cu si tin tres compania den e grupo cu ta Insel Air Aruba, Insel Air Corsou y compania cu ta lease e avionnan, semper y cuando cu tin transaccionnan entre tres companianan y tin beslag poni na banco cerca un compania, e ta stroba e pago. Si Corsou ta esun cu ta manda e salario, e suma of montante pa banco na Aruba y Ontvanger tin beslag riba dje, nunca e placa ta yega. Nan no por yega na e cen, pasobra ta propiedad e ora di Ontvanger. Den e caso ey si ta asina nan tin’e, no por verifica si e construccion of e pago di salario ta core asina. Pero si ta asina nan tin’e, of ta riba cuenta di banco na Aruba of tin cu bin for di Corsou, con bin cu bay, e beslag onder derden, e beslag na banco ta stroba cu e empleadonan por wordo paga. Esaki ta un proceso normal cu ta cana, ora cu tin incumplimento di pago. Semper Ontvanger si ta percura pa ora cu tin beslag, ta duna e suma vrij cu mester paga trahadonan. Un beslaglegging ta eigenlijk duna Ontvanger e garantia di pago atrasa cu tin, pero tampoco no ta e intencion pa cera e compania y stroba un compania cu di berdad kier saca cabes riba awa. Semper ta duna si espacio pa paga lo necesario te ora cu yega na otro palabracionnan cu Ontvanger.

E directora di Departamento di Impuesto ta sigui splica cu a yega na palabracionnan aña pasa cu Insel Air mes y nan a cumpli. Por bisa cu e palabracionnan te ora cu tabata tin atrobe problema interno caminda cu nan no por a cumpli. E ora a bolbe sinta na mesa den December aña pasa pa bolbe hala atencion riba e problematica aki y despues manera cu aña a bolter a dicidi cu si no sali afo, no por keda rek e termino y tin cu sigui cu e proceso segun ley, y esey a sosode door di e beslag legging y e benta.