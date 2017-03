Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): Den un entrevista cu Louanne Gomez-Pieters di Departamento di Impuesto, a elabora riba e asunto di restitutie.

El a splica con e proceso ta, si tin of no tin placa, etc. Segun Gomez-Pieters, esaki ta un tema cu di berdad ta compronde cu den comunidad tin e atencion di e pagadonan di impuesto.

Desde cu Gomez-Pieters a asumi su funcion como directora na 2015, a cuminsa cu un plan pa por haal in e retraso cu tin. Por bisa cu un tremendo cooperacion nan ta haya di e afdelingnan di e departamento di impuesto, caminda cu nan ta traha duro riba e retrasonan cu nan tin.

Satisfactoriamente nan a bin ta haal in nan retraso. Na momento cu Gomez-Pieters a drenta como directora, nan tabata falta 2009, 2010 y bay dilanti y por anuncia te cu awo tin 2012 den sistema. Mayoria di e clientenan, e pagadonan di impuesto mester a haya nan restitucion pa 2012. E aña aki loke tin planea ta 2013/14 y 15, pa asina nan ta full bij cu nan retraso pa loke ta inkomstenbelasting.

Como departamento esaki mester cana man den man. Ora cu ta exigi di e clientenan pa nan ta na tempo cu nan declaracion di impuesto, cu nan pago di impuesto, e departamento tambe mester percura pa nan ta bij y no tin retraso pa asina nan por duna tambe e restitutie cu e cliente tin derecho riba dje.

Una bes cu yega na e balansa aki, tur cos ta cana un tiki mas miho, un tiki mas lihe y minister di finanzas tambe a worde poni na altura di e plannan strategico cu Departamento di Impuesto tin pa e aña aki.