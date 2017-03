Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: General

Louanne Gomez-Pieters:

ORANJESTAD(AAN): E groundmento di avion, ta dos proceso separa, caminda cu Departamento di Aviacion ta bezig ta handle e puntonan cu nan lo mester por cumpli cun’e pa siguridad aereo, segun directora di Departamento di Impuesto, Louanne Gomez-Pieters. E ta sigui bisa cu ta algo cu ta separa e proceso di e Departamento di Impuesto.

Te con leu

Gomez-Pieters a splica cu tin un imagen cerca e clientenan cu hopi biaha e departamento no ta flexibel. Loke nan kier purba di yega na dje, semper y cuando cu ta mira boluntad di e cliente cu e kier cumpli y di berdad e ta den un situacion financiero cu e no por cumpli, ta traha cu e cliente pa yega na un solucion.

Ora cu ta haci palabracionnan y despues ta wak cu e seriedad di e cliente no tey caminda cu mester ta, esta no ta cumpli di nan banda cu palabracionnan, ta sigui e trayecto y e berdad e trayecto ta bira hopi severo. E por yega te caminda cu ta bende propiedad inmobil, por bende propiedad mobil. Den pasado tabata tin benta cu a tuma luga.

Por a mira benta delaster aki di e caso di Señor Froggs, cu a bende e inventario. Loke ta enfatisa riba dje, cu e belasting cu ta papia di dje tin diferente tipo cu ta wordo cobra, of e cliente tin cu paga. Winstbelasting ta un belasting cu ta wordo paga door di e negoshi, ora cu full e aña a pasa, e negoshi sa kico e tin na ganashi y kico e tin na gasto.

Ora ta trata loonbelasting, ta belasting cu ta wordo reteni door di e trahado. No ta cashflow di e compania. Ta mira hopi biaha cu companianan ta dicidi di no drag af e belasting ey na Departamento di Impuesto. Nan ta tum’e como cash cu nan por inverti den nan mesun negoshi of nan ta haci algo otro cun’e. Paga otro creditornan enbes di paga departamento di Impuesto.

Ta importante pa menciona cu e suma ey, no ta di e negoshi. Ta di e trahado. Por imagina cu un otro banda, ora cu e trahado ta entrega su aangifte di Inkomstenbelasting, e ta declara cu a retene un suma di loonbelasting via su payroll. Si e cliente tin mas aftrekpost manera hypotheekrente, aftrek, e tin yiu, e por trek af tambe. Na final di cuenta, e ta haya derecho riba restitucion.

Loke hopi di e clientenan ta puntra con ta para cu e restitucion, ora cu ta duna berdad un go riba e restitutie, ta pasobra ta confia tambe cu e loonbelasting a wordo afgedragen. Awor ta bira een dief op eigen portemonee. Si un banda ta duna restitutie na e cliente cu e tin derecho riba dje, esta e doño di trabao a retene loonbelasting, dus e tin derecho tambe.

Si el a retene dimas pa haya e cen e bek. Pero di un otro banda e doño di trabao no a cumpli cu e declaracion y afdrag di loonbelasting, ta trece un problema den e sistema di cobransa di belasting. Ta importante pa keda enfatisa esaki pasobra ta mira mas y mas, vooral cu ta trata loonbelasting, cu tin hopi compania no ta drag af manera mester ta. No ta cashflow di e compania. Ta belasting cu a wordo reteni di e trahado, pa despues wordo afgedragen.

A purba

A purba varios biaha di sinta na mesa cu e cliente y ora ta mira cu palabracionnan no ta wordo cumpli cun’e, tin cu sigui e caminda legal. Y e ta conta pa un compania grandi, e ta conta pa companianan chikito, e ta conta pa personanan priva. Mester tin un maneho y un manera cu e ley di banda di Belasting, eherciendo e ley cu tin.

E departamento di Impuesto no ta un departamento cu no tin ley cu ta atende cun’e, pero e ley ta esun cu ta determina con tin cu traha y tey pa ehecuta tambe e leynan cu tin vigente. Maske tin biaha e por trece tambe algun problema pa nan mes. Si cambionan den ley a tuma luga a corto plazo, pero mester atende cun’e y tin cu ehecuta e ley cu ta in place, segun Gomez-Pieters.