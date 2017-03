Diez aña pa esun cu a hinca y 4 aña pa esun cu a duna e cuchiu pa mata e conocido futbolista Gomez

Publication: Friday, 17 March 2017. Categoria: Judicial

Famianan di victima no tabata contento cu e sentencia

ORANJESTAD (AAN): E hombernan Venezolano K.S.P.(23) y e Colombiano J.F.B.(22), ambos biba na Aruba ayera mainta a scucha nan sentencia caminda Hues a confirma e exigencianan di 10 aña di prison pa K.S.P. y 4 aña di prison pa J.F.B.

Famia di e victima tabata presente den Corte y nan no tabata nada contento cu e sentencia. Por a scucha expresionnan manera: “E morto di Gomez lo keda riba boso consenshi”. Tambe por a scucha otro expresion: “Husticia na Aruba no ta sirbi. Mester manda nan na nan pais pa nan haya castigo”.

HINCA MATA:

Tratamento di e caso aki a tuma lugar na Februari 2017, caminda ambos a worde haya culpable pa morto di e conocido futbolista Gomez, kende dia 30 di Juli 2016 a worde mata na forma cruel den dilanti Maxime Bar den centro di Playa.

DEMANDA DI DAÑO:

Hues a bisa cu na December 2016 e abogado a entrega demanda cu tin 12 mil Florin pero Onderlinge Hulp a paga 9.000 Florin. Tambe a demanda alimentacion pa e yiu di Gomez di 13 aña pa un periodo di 5 aña cu ta suma 41.600 Florin. Tambe a demanda daño inmaterial di 25 mil Florin. En total algo mas di 49 mil Florin.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Fiscal a conclui cu J.F.B. a bay coy cuchiu y duna K.S.P. esaki ora cu K.S.P. tabata bringa cu Gomez. E ta haya cu intencionalmente J.F.B. a duna K.S.P. e cuchiu. Pesey Fiscal ta haya J.F.B., complice di a mata. Fiscal a mustra cu ambos sospechoso ta papia di mester a defende nan mes. Sinembargo e imagennan di camera di seguridad ta mustra cu J.F.B. a core bay coy e cuchiu y pasa esaki na K.S.P. Na opinion di Fiscal, e imagennan no ta cuadra cu e situacion cu hende lo ta arma. Normal hende lo sera nan lugar y yama Polis. Fiscal no ta haya cu por papia aki di defensa propio. J.F.B. ta bisa cu e mester a defende su negoshi. Esey no ta defensa propio. Ningun hende no a mira arma. E unico arma cu a mira ta e cuchiu cu a hinca Gomez mata.

Fiscal ta haya cu K.S.P. a hinca mata Gomez cu tabata un futbolista conoci ariba e isla y J.F.B. ta complice di esaki door cu intencionalmente a pasa K.S.P. un cuchiu. E hecho aki a conmove henter comunidad. Henter comunidad y familiarnan a keda den shock. E yiu a perde su tata y a afecta henter e famia cu ainda ta siguiendo tratamento. Fiscal a bisa cu ningun castigo lo por hustifica e dolor cu ta causa pa mata hende.

Fiscal a exigi 10 aña di prison pa K.S.P. y 4 aña di prison pa J.F.B. Pa loke ta demanda di daño, Fiscal ta haya cu e mas o menos 3600 Florin ta rasonabel pero no e demanda inmaterial. Si Fiscal ta haya cu mester aproba e demanda di 41.600 Florin pa alimentacion di e yiu pa 5 aña. Tambe el a pidi pa medida di pago caminda Ministerio Publico lo percura pa e acusadonan paga.

SENTENCIA:

Hues a cuminsa cu K.S.P. y a bisa cu e ta haya legalmente proba cu K.S.P. a mata Gomez door di hink’e cu cuchiu. Hues a rechaza cu K.S.P. ta bisa cu no ta e, sino J.F.B. Hues ta haya cu ta K.S.P. a hinca cu cuchiu. Hues a mustra cu promer K.S.P. a maltrata e victima formal y despues ora cu e victima a bolbe, el a mata. Esaki a conmove henter comunidad. Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu K.S.P. ta sera pa un caso asina.

Demanda di daño: Pa loke ta e demanda di e famia, Hues a aproba algo mas di 3 mil Florin di gastonan. Pa loke ta e gastonan di alimentacion pa e yiu, Hues a aproba mas cu 41 mil Florin. Hues no a aproba daño inmaterial.

Castigo: Hues ta haya cu K.S.P. mester haya un castigo di prison largo. Hues a condena K.S.P. na 10 aña di prison, cu ta mesun cos cu loke Fiscal a exigi.

Complice condicional: Pa loke ta J.F.B., Hues ta haya cu no a keda proba cu el a mata sino e subsidiario esta complice condicional di a mata. Hues a bisa cu e no ta kere e storia di J.F.B., cu e no kier a duna e cuchiu sino cu ta K.S.P. a ranca e cuchiu. Hues ta haya cu J.F.B. a duna K.S.P. e cuchiu. Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu J.F.B. a pasa e cuchiu na K.S.P. cu a mata Gomez. Hues ta haya cu aki J.F.B. a yuda pa mata Gomez. Esaki ta un di e delitonan mas serio cu tin. Hues a tene na cuenta cu anterior J.F.B. no a haya castigo.

Demanda di daño: Pa loke ta e demanda di daño, Hues a ordena J.F.B. tambe pa paga. Esey ta nifica cu entre nan dos lo mester paga tur e suma menciona.

Castigo: Hues ta haya cu J.F.B. tambe mester haya castigo di prison. El a condena J.F.B. na 4 aña di prison, cu ta mesun cos cu e exigencia di Fiscal.

Famia a reclama. Den tribuna tabata famia di e victima. Despues cu Hues a bisa e sentencia por a ripara cu e famia no tabata nada contento cu e castigo. Tabatin expresionnan manera: “E morto di Gomez lo keda riba boso consenshi”. Tambe tabatin expresion: “Na Aruba no tin husticia. Mester manda nan pa nan pais pa aya nan haya e castigo.