Publication: Saturday, 4 March 2017. Categoria: Policial

ORANJESTAD(AAN): Polisnan J.Y. y tambe A.X.W. a keda deteni diabierna den oranan di mainta pa sospecho di maltrato serio. E departamento interno di Cuerpo Policial ta atendiendo e caso aki cu a sosode riba e anochi carnaval.

Nos reportero tambe a bay na e sitio y ta unico media cu a saca potret ora cu e sospechoso tabata sinta abou wardando pa nan bin buske y hibe warda despues di su detencion. Diadomingo anochi tabata un anochi hopi druk pa Polis. Despues di parada e Polisnan tabata yena cu asistencia. Esun di paradijs 20-F ta un di e casonan.

Ta bon cu tabata tin bastante Polis riba caya y asina nan por a duna e asistencianan necesario tur caminda. Pa e caso di Paradijs 20-F a drenta yamada pa manda Polis urgente pasobra tin un homber arma den cas cu kier tira su pareha mata. Mas cu un ocasion central a manda Polisnan cu urgencia. Na yegada e Polisnan a haya e muhe pafo y el a splica Polis te hasta di un supuesto arma.

E homber tabata den e cas. Central di Polis a bisa e agentenan pa bay cu hopi cautela pasobra mester tene cuenta cu nan mesun seguridad tambe. Finalmente a drenta e cas y a detene e homber. E polisnan cu a bay na e sitio ta unidad di Playa y uno di Flex Team.

E detencion parce segun e agentenan no a bay facil pasobra e homber a resisti. Segun e Polisnan, e homber tabata bou influencia di un of otro substancia. E muhe cu a bati alarma na Polis, lo a laga sa cu e homber no a resisti ningun momento pa Polis batie di e forma ey.

Sinembargo tur melding tabata cu e muhe tabata pafo y homber den cas kier tir’e mata. Finalmente a logra pone e homber na boei. Despues cu transporte di CEA a yega, e agentenan a logra duna e homber un man y lant’e pa e cana bay na e van di CEA. E tabata sin shirt y cu e shirt na boca y tur na santo cu marcanan di sla. Na warda el a wordo presenta dilanti subfiscal y eynan a pidi pa un ambulance. Na Hospital a constata cu e cashi wowo ta kibra y tin ribchi tambe kibra.

E señora cu a bati alarma a cuminsa cana e caminda pa asina busca derecho pa e agresion contra su mesun homber cual el a yama Polis pe. Un investigacion a cuminsa door di BIZO y eynan a cuminsa cu e parti di interogacion. Hasta a tuma declaracion di e miembro di prensa cu a saca potret di e sospechoso. Bisiñanan tambe a wordo scucha pasobra parce e bisiñanan a bisa cu Polis a dal e sospechoso poco sla pisa ora e tabata geboei. Den un caso asina ora e persona ta na boei no ta un peliger mas.

Pesey no ta mira motibo pa e agresion. Un moneda tin dos banda y pesey mirando e situacion y envolvimento di Ministerio Publico den e caso specifico, a dicidi di detene e dos agentenan cu ta wordo sospecha di e maltrato. Nan mester duna cuenta di e caso despues di haya varios declaracion di e señora y bisiñanan.

E ta algo hopi fastioso y parce ya caba sindicato SPA tambe a wordo notifica y a cuminsa yama e miembronan pa un reunion. Esaki ta mas of menos loke a sosode e anochi di carnaval despues durante e asistencia na e cas na Paradijs. Lo keda analiza e caso aki di cerca y mira te unda e lo yega.