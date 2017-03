Douane cu controlnan pa evita cu mas hende por drenta riba tereno di Waf

Publication: Thursday, 23 March 2017. Categoria: General

ORANJESTAD(AAN): E controlnan riba tereno di Barcadera, un tempo tabata tin cierto preocupacion, mirando cu tabata tin tanto personal, a cuminsa bin cu mas hende, mas barco, mas barkito, mas hende ta bin abordo.

El a cuminsa bira manera un caos chikito riba tereno di Barcadera. Director di Douane, Ricky Croes, a splica cu esey ta un problematica cu ta tratando di resolve y esey ta worde haci hunto cu Kustwacht, hunto cu imigracion. Locual ta personanan, ta e baby di imigracion.

Pero hunto ta yegando na un forma di traha, unda cu por evita esakinan. Hunto cu Imigracion, Kustwacht y polis, tabata tin un plataforma basta grandi cu a sinta, y directie Scheepvaart tambe envolvi, a sinta pa yega na un situacion unda cu por traha y evita cu mas hende ta drenta.

Poco poco ta haciendo algun control pa asina evita cu hendenan por drenta, tanto kustwacht y Douane, riba ley di Douane. Imigracion tambe di su banda tambe ta purba di limita e hendenan di drenta of di por sali pafo y bin back.

Den conhunto:

Esaki ta bay den conhunto pasobra por nota cu hasta nan ta sali bay y bende cos riba caya. Y kisas den un banda cierto areanan ta cay bao di responsabilidad di Douane riba cobransanan cu mester tey manera impuesto. Segun Croes, loke ta trata invoerrechten y accijnzen ta di douane. Impuesto ta kisas pa pafo. E ta oneerlijke concurentie pa e hendenan pafo.

E no ta algo cu por acepta, pero hunto ta papiando pa asina por wak kico por haci, pasobra cu imigracion ta bisa cu nan tin cierto derechonan tambe, basa riba tratadonan. Kustwacht ta purba di para nan, Douane ta purba di paranan riba leynan di Douane. Conhuntamente ta wak unda cu por uni forsa pa asina nan por para e situacion eynan.

Director di Douane a sigui splica cu Douane tin cu cumpli cu ley y ley di Douane tin cierto articulo cu ta cumpli cun’e y den ley di Douane no por haci eseynan. No por manda barco back of no por obliga nan di sali. Pero si ta buscando manera den ley, y hunto cu Astec tambe, pa wak con por yega na e forma cu e barconan aki ta keda menos posibel y cu nan ta bin cu tanto tripulante cu nan tin mester so y no dimas.

Pero ta sinti cu keto bay armanan ta drenta via waf. Segun Croes, ta purba di pone un hende na porta y ta controlando e barconan. Constantemente tin cu keda pensa, con pa tackle e situacion pa asina por yega na un miho control, pasobra cu e ta imposibel pa haci un control adecuado riba waf. Si ta buscando scanner pa por sinta wak si por pasa e pallettnan den scan, wak kico por wak den nan. A busca metal detector, pero e ta un hulpmiddel, pero no tur ora e ta yuda 100%. Ta keda si innova pa wak con por tackle e problematica eynan.

Hasta na Aeropuerto tambe a papia di scan pa un tempo. Un scanner nobo. Croes a splica cu nan tin scannernan cu a worde besteld. Tin tres scanner a yega. Lo bay tin uno na Postkantoor. Lo bay traha un luga na Barcadera y uno cu ta bay aeropuerto.

Di un otro banda tin dos scanner nobo cu lo mester yega cu lo bay pa aeropuerto y asina cu aeropuerto haya e dos scannernan eynan, lo saca dos scanner hiba otro location pa asina por traha cu scanner. Tin na Aruba caba. Ta trahando awor aki pa cuminsa pone nan den servicio.

Ta un inversion cu ta worde haci pa asina haci control mas eficiente, segun director di Douane. E scannernan aki a worde cumpra na bo prijs. Ta inversionnan cu ta sali for di Douane.