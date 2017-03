Publication: Thursday, 2 March 2017. Categoria: Policial

ORANJESTAD,(AAN); Un biaha mas tin hende cu a wordo maltrata cu arma y e caso aki a sosode den Village. Un caso hopi serio na unda un grupo di mucha homber a ataca un homber severamente cu machete. E informe a yega na Central di polis, y mesora e centralista a instrui unidadnan di polis pa nan bay Caya St. John number 48 pa menasa grandi relaciona cu pelea.

E unidad special di polis a yega y localiza un grupo di mucha homber na altura di e plenchi na principio di Caya St John.

Manera e mucha hombernan a wak presencia di e unidad di polis nan a core bula algun cura di muraya y a baha bay direccion pabao. Polis a constata cu algun di e mucha hombernan tabatin machete den nan poder.

Tur unidad di polis cu tabata disponibel a drenta den accion y a inicia cu buskeda den e area y durante e buskeda patruya mobilisa a topa entre dos cas – den un hanchi small- un homber color scur seriamente herida. E homber tabatin cantidad di cap na curpa y a solicita cu urgencia presencia di ambulans via central di polis.

E area di delito completo a wordo cera sperando riba yegada di recherche y personal tecnico. E investigacion tabatin di haber cu pone man riba esnan responsable cu a comete e actonan criminal y grave.

E victima a wordo transporta cu urgencia pa Dr. Horacio Oduber Hospital. Despues di investigacion extensivo e sitio di delito a wordo habri .

E informe di polis ta menciona cu e victima tabatin diferente herida.

Diamars ultimo tambe patruya a wordo dirigi den Caya St Maarten pa un persona indesea.

Na e adres indica e señora di inicial B. a declara na e agentenan di a wak un homber den cura patras di su bisiña cu ta biba na otro banda di caya. E señora a bisa polis cu e no conoce e homber.

Patruya despues di a tuma nota a pasa rond pa asina nan por mira via di Caya St John den cura di e bisiña. Polis a topa cu e conocido homber cu no ta 100 porciento bon di cabez conoci como “Dyanglo A. y cu no ta biba na e adres aki.

Mas trempan patruya a atende y nan a papia cu “Dyanglo”, y a detene mesora y a transport’e pa warda y a present’e dilanti fiscal auxiliar. Den transcurso di mainta riba ordo di fiscal el a wordo adverti riba su comportacion y despues a lagu’e bay.